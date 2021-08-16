台灣日籍藝人夢多狂批福原愛親中惹爭議　拍片道歉卻掛青天白日旗

藝人夢多（大谷主水）在台灣發展多年，與福原愛同為日本人的他，因為不滿福原愛與江宏傑離婚後，頻向大陸粉絲喊話的舉動，直呼「我覺得做人不能這樣」，一番言論引起兩派討論，還遭到眼科醫師黃宥嘉批評，對此事件延燒一天後，他在14日下午更新影片，開頭就寫下「有些事我會道歉」，引起熱議。



夢多14日下午再一次拍片更新近況，一開頭就表示對於自己「拍片點名福原愛」一事道歉，在鏡頭前說出「讓你們不舒服很抱歉」，認為自己身為藝人在講述一些敏感話題時，本來就會出現支持與反對的聲浪，再一次向感到不舒服的網友致歉，隨後又點名福原愛喊話「妳要加油」。

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接著，夢多澄清自己並沒有批評東北腔或是大陸網友，針對自己腔調模仿得不到位，又一次在鏡頭前道歉，只不過他也解釋自己在該支影片中，語氣絕對「沒有嗆聲」的意味，沒想到此事被傳回日本，日媒報導時標題用了「很難看」幾字，但他強調自己的用詞是「不舒服」，進一步說明自己在看待福原愛示好大陸的舉動，只有不舒服而已，並非覺得對方的行為很難看。

此外，夢多也提到自己因為「點名福原愛」的影片，遭到許多大陸網友攻擊，稱他是「日本鬼子」、「小日本」，雖然飽受謾罵他仍保持正面態度，表示自己不會反擊大陸民眾，並堅持想法認為「台灣就是台灣」，還在家中牆壁掛上中華民國國旗，對此，夢多道歉影片公開後，也吸引許多網友討論，紛紛聲援他「謝謝夢多，愛台灣也愛浪浪」、「覺得不用道歉啦」、「台日友好」，引起熱議。

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