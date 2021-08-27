鄭爽逃稅｜曾否認天價片酬　官媒狠批：學藝先學德、演戲先做人

內地女星鄭爽因偷逃稅逾7000萬元（人民幣．下同）被罰2.99億人民幣，為輿論場投下繼范冰冰後的又一震撼彈，官媒國家廣播電視總局、新華社及《人民日報》等先後就此表態，並嚴詞厲色地指摘鄭，新華社更指出「無德莫談藝」。另外亦有聲音質疑，何以治理陰陽合同這麼多年還有漏網之魚，認為這值得深思。



縱觀一眾官媒評論，大多都以嚴厲言辭評價事件，如廣電總局表示，偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」違反法律法規，擾亂行業秩序，衝擊社會公平正義底線，廣電總局對此「零容忍」。廣電總局將進一步加強演藝人員片酬規範管理，加強行業管理和隊伍教育，對違法違規的演藝人員和相關機構堅決嚴肅追責處理，促進行業健康發展。

廣電總局就鄭爽事件發文，強調嚴肅處理違法違規藝人和相關機構。（國家廣播電視總局官網截圖）

《人民日報》亦對事件表示「紅線不能碰，以儆效尤，絕不姑息」，強調隱匿「天價片酬」，故意偷逃稅，被依法「重錘」是咎由自取，「更要追問，殷鑑不遠，為何有人頂風作案？」；又指身為公眾人物更須以身作則，法律不會因名氣大而打折，道德標準不因人氣高而降低，「時刻繃緊法治弦，演藝之路才不會坍塌」。​​​

央視新聞更是表示「偷逃稅，於法不容，查你沒商量，罰你有依據！」，強調法律面前勿心存僥倖、勿玩「障眼法」，更不能頂風作案，「誰膽敢偷逃稅，誰就得付出沉重代價」。評論又指，如果說本分做人、認真演戲是演員最基本的道德修養，那麼依法納稅就是基本的法治素養，「如若一再玩火，葬送的是演藝生涯，毀掉的是自身形象」。

中國新聞網的評論還表示，事實勝於雄辯，更勝於狡辯，「犯錯在先，事發後又公開否認以影響輿論。這樣的藝人，可以休矣！」

+ 2

至於新華社則發表題為《鄭爽案件查處彰顯公平正義 警示影視從業者加強自律》的評論文章，並引述了法律、財稅界有關人士的意見，指稅務部門作出的處罰決定體現了法律和社會效果的統一，維護了法律的權威，彰顯了社會公平正義，警示影視從業者加強自律，帶頭承擔社會責任。

文章強調「無德莫談藝」，指影視行業健康發展離不開影視從業人員的崇德自律，後者要將德藝雙馨作為自己的畢生追求，守住「底線」，遠離「紅線」，始終保持對法律的敬畏。

鄭爽曾自曝在美國生活拮据。（鄭爽微博圖片）

另外，南方報業傳媒集團官方新聞客戶端「南方Plus」的評論提到，鄭爽上月還自曝在美國生活拮据，說什麼喝自來水為生，要靠友人接濟，只有5條牛仔褲，「說辭一套一套的，現在臉被打得啪啪響」；又指不能要求一個單個片酬1.6億元的人能夠體會「拮据」二字含義，但作為公民，鄭爽至少應盡基本的依法納稅義務，「學藝先學德、演戲先做人」。而針對背後幫助鄭爽偷逃稅的同黨，如張恒曾幫助起草「增資協議」等，文章認為也難以卸責，「這給有些人敲響了警鐘，以身試法必『涼涼』」。

文章進一步表示，事件再次將娛樂圈偷逃稅潛規則暴露在大眾面前，對於一批明星工作室接連註銷，亦質問「這些人會不會一查一個準？」，並指「有些人放肆久了，就會忘乎所以」。最後，文章指值得深思的是，為什麼治理陰陽合同這麼多年還有漏網之魚，認為就規範稅收秩序，整飭行業亂象，還亟待官方持續提升精準監管能力。