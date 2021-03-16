新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗獲批緊急使用　中科院微生物所研發

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-16 11:15

中國科學院微生物研究所周一（3月15日）宣布，該研究所與合作企業聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）在內地緊急使用獲得批准，成為內地第四款獲批緊急使用的新冠病毒疫苗，也是國際上第一個獲批臨床使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。 據介紹，此前在2月22日，烏茲別克立法院同意該疫苗在該國的緊急使用許可（EUA）。3月1日，疫苗在烏茲別克獲批使用。

新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）在內地獲批緊急使用。（ 中國科學院微生物研究所）

中科院微生物研究所表示，新冠肺炎爆發以來，在中國疾病預防控制中心主任高福院士的帶領下，包括嚴景華、戴連攀等在內的科技攻關團隊設計了針對β冠狀病毒感染性疾病的通用疫苗構建策略，研究成果發表於《細胞》（Cell）期刊。在此基礎上，中科院微生物研究所與合作企業達成合作意向，聯合研發新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗，並擁有疫苗的獨立知識產權。

該疫苗已於去年10月完成Ⅰ、Ⅱ期臨床試驗。中科院微生物研究所稱，臨床試驗結果顯示，疫苗全程接種後，無嚴重不良反應發生，符合亞單位疫苗不良反應小的特點，完成全部免疫程序後產生的中和抗體水平與目前國際上重組蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相當。

此外，該疫苗於去年11月起陸續在中國及烏茲別克、巴基斯坦、厄瓜多爾、印度尼西亞多國啟動Ⅲ期臨床試驗，計劃接種人數29000例。中科院微生物研究所指，目前Ⅲ期臨床試驗進展順利，並獲得首個試驗啟動國家烏茲別克的高度認可，已在該國獲得緊急使用授權。

中國的新冠疫苗共有滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、核酸疫苗（包括RNA疫苗和DNA疫苗）5條技術路線。

據介紹，滅活疫苗是一種經典的疫苗形式，是將體外培養的新冠病毒「殺死」並純化，被滅活後的病毒沒有致病能力，但仍然可以刺激機體產生免疫反應，使體內產生抗體。

腺病毒載體疫苗是將病毒的核酸片段裝到經過安全處理的腺病毒身上，再注射到人體內。注射後免疫系統會識別出這個病毒抗原，激活機體免疫反應獲得免疫力，可以最大限度地發揮病毒核酸的抗原活性，激發身體的免疫作用。

重組蛋白新冠疫苗是一條可以大規模快速生產疫苗的技術路線。不同於傳統疫苗，重組蛋白疫苗不生產完整的病毒，而是通過基因工程方法，只單獨生產新冠病毒的關鍵片段，將其交給人體的免疫系統認識。由於這些片段無法引起疾病，因此重組蛋白疫苗被認為非常安全。

目前在內地獲准緊急使用的新冠疫苗有四款。國藥集團中國生物的兩款滅活疫苗和科興中維新冠滅活疫苗克爾來福，早在去年6月已率先獲批緊急使用。中科院微生物研究所的重組新型冠狀病毒疫苗是第四款。

而在內地附條件上市的新冠疫苗也有四款，其中三款滅活疫苗分別來自國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司；還有一款是天津康希諾腺病毒載體疫苗，由康希諾與陳薇院士團隊共同開發研製。