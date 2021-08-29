東京奧運│彈床女神「甩皮」金牌贈博物館　「希望更多人看到」

「金牌放在博物館裏展示比放在家裏更有意義。」東京奧運會獲得女子彈牀體操金牌的中國運動員朱雪瑩，昨（28日）將自己的奧運金牌捐贈與天津市體育博物館，成為國内首個捐贈東奧金牌的運動員。日前這塊金牌曾因質量問題引發熱議以及東京組委會的正式回應。



8月28日下午，東奧女子彈床金牌得主朱雪瑩，向天津市體育博物館捐贈了自己的奧運金牌和領獎服。她表示捐贈金牌是希望能讓更多的人看到奧運金牌，傳承奧林匹克精神，同時也希望把這份榮譽貢獻給培養她的天津。

「能夠在東京奧運會上榮獲金牌，離不開國家隊、天津市體育局以及體操武射中心的支持和培養。」朱雪瑩在金牌捐贈儀式上說。「金牌放在博物館裏展示比放在家裏更有意義，期待更多觀眾走進體育博物館展廳，感受奧林匹克精神，感受天津體育文化的魅力，汲取奮進力量。」她表示如果有時間，一定會再回到體育博物館看一看這枚寶貴的金牌。

天津市體育局局長李克敏表示，朱雪瑩的奧運金牌和領獎服是體育博物館在新時期徵集到的重要藏品。

而早前這枚金牌曾引發熱烈討論。

8月23日，朱雪瑩在個人微博「白桃烏龍小圓子」中發文稱，「你們的獎牌......也能扣掉一層皮嗎 ​​​？」配圖中可見，金牌正面勝利女神圖案的左側有一塊區域色澤和其他部分不同，像掉了一層皮後顏色發深。

隨即「朱雪瑩的東京奧運會金牌掉一層皮」登上微博熱搜，網友紛紛調侃：「再摳摳興許能摳出巧克力」「這獎牌從拼多多批發的嗎」「能申請退貨不？」「這就是日本的工匠精神嘛？」「還是北京奧運會的金鑲玉貨真價實」。

北京《環球時報》24日更專程就此去問東京奧運會獎牌製造商——日本造幣局，對方稱或由東京奧組委對此進行調查。東京奧組委25日回應稱，剝落的部分並非鍍金，而是塗在獎牌表面的一層塗膜，不會影響獎牌本身的質量。

朱雪瑩辛苦贏得女子彈床個人金牌，卻遇上獎牌「甩皮」的難題。（Getty Images）