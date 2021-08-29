杭州樓市新政廢三成房票　二手樓量價齊跌　一手樓暴利受限

杭州樓市從2016年開始上漲，牛市周期之長更超越了北上廣深。不過內媒《第一財經》近日報道指，隨著當地政府本年以來陸續推出樓市管控措施，在8月初更推出「8·5調控新政」，杭州樓市長達5年只漲不跌的神話終於破滅。



杭州市近日推出「個人自主掛牌房源」新功能，令買賣雙方能直接溝通，意味雙方可節省中介費。（時代周報）

《第一財經》26日報道指，杭州樓價均價從2016年1月份的17271元（人民幣，下同）/平方米，一路漲至今年8月份的31667元/平方米。不過杭州二手樓市已進入了量價齊跌的下行通道，預計8月成交量相比4個月前腰斬，不少大戶型業主開始降價百萬出貨，有熱門小區的樓價更跌了三成。

在「8·5樓市新政」出台後，杭州大約30%的房票（購買單位的資格）被廢，隨即2萬多個單位集中入市，業主按捺不住開始降價。新政頒布首日，杭州就有多達711個二手單位降價，是漲價單位的4倍多。降價也賣不動已成了杭州二手樓市的常態。

在杭州價值最高、最熱門的錢江新城，近一個月也有不少豪宅房源開始降價。一家中介門店的經紀人表示：「我這邊一套總價3150萬的房子，上周業主降價100萬；還有一套1550萬的房子，在調控出台5天以後降了50萬。這幾套房子近一個月都只有個位數的帶看，基本沒有成交意向。」

報道又指，杭州一二手樓價格倒掛的問題一直嚴重，意圖買新樓獲暴利的人數眾多，時常出現「萬人搖」的情況，更有不少外地人把戶口遷到杭州，就是為了買到新單位獲利。新樓盤動輒5%以下甚至1%以下的中籤率，也讓很多急著買樓的置業者流向了二手樓市場，板塊內二手樓又因為新樓的難買程度而繼續抬價，新樓因二手樓樓價上漲而更加火爆、去化更快。如今，隨著二手樓市場量價齊跌，紅盤的倒掛神話也在破滅。

建設中的亞運村樓盤。（杭州亞運村官微）

例如原本市場期待度超高的亞運村樓盤，在「8·5新政」後，4300多個單位一次性集中入市。原本按照預期，無論抽中哪一套都能賺三五百萬。結果，樓盤的登記情況略冷，已結束登記的綠城桂冠東方首批房源整體中籤率高達15.2%。

杭州一夜之間三成人失去房票

根據資料，杭州市住保房管局於8月5日發布《關於進一步加強房地產市場調控的通知》。原政策規定一落戶即可擁有一張房票，落戶滿5年即可擁有2張房票。新政規定新落戶家庭須連續交滿2年社保方可取得1張房票。如此一來，為了炒房前來突擊落戶的，都將暫時失去房票，除非等上2年。

其次，失去房票的人群還包括戶口遷到學校集體戶的在校大學生。根據新政，由於在校大學生沒有社保，最早要到工作滿兩年方可擁有1張房票。目前杭州在校大學生約50萬人，不少人因為新政失去房票。

此外，非杭州戶籍家庭方面，擁有1張房票的條件由原先的連續交滿2年社保升級為連續交滿4年。這也意味著很多人要想杭州買房的話還得再等等。僅僅以上幾類受影響的人群，一夜之間失去房票的人數或高達總數的30%左右。