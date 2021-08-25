杭州設官方二手樓交易平台　地產經紀恐失中介費兼飯碗？

大部分人買樓，都會找地產中介或直接聯繫業主，前者要付的中介費少則幾萬、多則十幾萬，後者有機會遇上非真實房源。

為了解決買樓問題，杭州市上周三（18日）在二手房交易監管服務平台上推出「個人自主掛牌房源」新功能，令購房者能繞過中介，直接與業主面對面溝通，業主亦有新的掛牌展示渠道，意味雙方都可以節省一大筆中介費。

此舉被大眾認為地產中介有望被取消。未知是否受此影響，內地房地產中介網絡平台「貝殼找房」的股價更一度大跌。惟有專家指出，業主自掛房源不等於直售，兩者有根本區別。



杭州市推出「個人自主掛牌房源」新功能，令買賣雙方能直接溝通，意味雙方可節省中介費。（時代周報）

《時代周報》報道，新功能簡單易用，只要業主在杭州市二手房交易監管服務平台官網，從「個人自主掛牌」選項進入，註冊、核驗個人身份信息，輸入權屬證號，上傳產權人證件照片、權屬證照片並填寫掛牌房源狀況後，即可完成自主掛牌流程。據不完全統計，自新功能推出後，該平台上個人二手房掛牌數量逐日增加，僅推出6天，平台總計上架726間房屋。

杭州市住房保障和房產管理局的一樓交易大廳內，配備一個自主交易窗口。若購房者和業主談妥，雙方可以去自主交易窗口網簽，窗口將提供全套合同範本，全流程引導。雖然流程覆蓋到簽約，但有業主認為，個人掛牌只是有多一個渠道展示房源，即使雙方談妥買賣，仍然會找中介經紀協助完成交易。不過，能在達成交易後提供代辦服務的中介機構並不多，願意提供代辦服務的中介機構收取的交易費用約需數千元。

未知是否受杭州市二手房交易平台新功能影響，8月19日，貝殼找房的股價暴跌。（證劵時報）

空·白研究院創始人、貝殼研究院名譽顧問楊現領表示，業主直售房屋在國內市場空間有限，主要有幾個原因。首先，業主掛牌價一般都明顯超出市場實際成交價，溢價率約為5%至10%，購房者一般要經過多次看屋和比對，在中介經紀的幫助下，雙方談判將價格降低。

其次，在成熟的發達國家，在交易過程中也大多會委託經紀人，因為雙方直接談判的效率不高，且出於風險共擔的原因，業主和客戶通過中介交易，不僅看中的是經紀人專業服務，更需要的是經紀公司的風險承諾。

《錢江晚報》報道，杭州市房產市場綜合管理服務中心房產市場科科長胡萍莉表示，上線二手房個人掛牌功能的主要目的是便民，為個人業主賣樓提供一個全新的售賣渠道，業主可同時把房源掛在平台及中介處，提高成交機會。若涉及到按揭貸款、產權調查等專業服務，現時仍然無法繞過中介自行處理。下一步，官方將考慮設立資金監管賬戶，解決買賣雙方的後顧之憂。