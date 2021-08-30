鄭爽逃稅｜中紀委再點名吳亦凡張哲瀚等人　批「飯圈」變邪氣怪圈

內地娛樂圈近日負面消息不斷，引發官方集體批評。中共中紀委機關報《中國紀檢監察報》引述中國傳媒大學媒介與公共事務研究院副院長鄶穎波的說法指，對於成長發育中的青少年來說，「飯圈」倡導的一些錯誤世界觀、人生觀和價值觀，如任由資本、流量加以放大，將對青少年未來的人生和社會風氣產生巨大的破壞力。



文章表示，今年8月以來，除鄭爽偷逃稅受到嚴懲外，還有多名流量明星「失德失範」被曝光，包括頂流明星吳亦凡因涉嫌強姦罪被逮捕、流量演員張哲瀚因「打卡」靖國神社等惡劣行為被行業抵制等。

內地官方近日接連痛批吳亦凡等劣跡藝人。（微博@熱門話題探究）

文章批評，流量明星「德不配位」，給整個行業帶來負面效應，更給以青少年群體為主的「飯圈」帶來惡劣影響，一些「飯圈」扭曲成為充斥歪風邪氣的「怪圈」：謾罵互撕、挑動對立、刷量控評，斥巨資對明星進行「愛的供養」，甚至試圖集資營救涉嫌強姦罪的偶像。

文章還點名，女明星鄭爽「偷逃稅」、「陰陽合同」、「天價片酬」，不僅違反法律法規、擾亂行業秩序，更衝擊社會公平正義底線；藝人趙麗穎與王一博的粉絲在網上相互謾罵、惡意炒作，也造成惡劣影響。

文章稱，「文藝是鑄造靈魂的工程」，大陸相關部門近期重拳整治亂象，「是對文藝工作者的引導，也是對文娛事業健康發展的保護」。

另外，中央紀委國家監委網站發表一篇文章《偷逃稅，法不容！》，詳細介紹了鄭爽偷逃稅追繳並處罰款共2.99億人民幣的法律依據。

文章還稱，對鄭爽的罰款屬於從嚴，有一部分罰款甚至達到了5倍的「頂格處罰」。上海市稅務局第一稽查局有關負責人給出解釋：「本案中，考慮到鄭爽偷逃稅案件發生在2018年規範影視行業稅收秩序以後，主觀故意明顯，區分其不同的違法行為，稅務機關依法從嚴進行處罰。」

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除了鄭爽、吳亦凡等人被點名，8月26日晚，內地明星趙薇、鄭爽、霍尊等人微博超話被封，作品遭下架。

針對娛樂圈種種亂象，網信辦8月27日發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》。通知要求，取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單；未經授權一律不得註冊明星粉絲團賬號；嚴禁呈現互撕訊息；持續解散以打投、應援、集資等為主題的粉絲社區、群組；嚴禁未成年人打賞應援消費等。