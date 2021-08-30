立陶宛否認「無條件接收港人」　稱正尋求與中國恢復對話

據法新社上周五（27日）報道，針對近日網上流傳稱「立陶宛無條件接收逃離的香港人」，立陶宛移民部否認該國有這樣的政策。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）網站28日發文稱，立陶宛因為允許設立「台灣代表處」招致中國憤怒，蒙受經濟損失，副外長曼塔斯・阿多梅納斯（Mantas Adomnas）向該傳媒透露，立陶宛與中國的關係已經惡化，但沒有破裂，也沒有中斷，立方正尋求緩和局勢，使兩國恢復正常對話。



立陶宛副外長曼塔斯・阿多梅納斯（右）近來大力推動與台灣的關係。（Facebook）

立陶宛移民部否認的是這樣一則傳言：「請轉告香港朋友：不管你有沒有簽證、護照，只要你能到達立陶宛，立陶宛政府無條件全部接收，會給你提供食宿，幫你前往其他歐盟國家，也可以就在立陶宛。大家身邊有香港朋友想跑沒有錢沒路子的可以告訴他們這個消息！」

法新社稱，該帖文本月在社交媒體上被廣泛傳播，立陶宛移民部發言人在電郵中答覆表示，這一說法是錯誤的，香港人來立陶宛必須遵守歐盟規定。立陶宛也不會為香港移民提供住房或幫助他們前往其他歐盟國家。

LRT網站27日的報道稱，2020年立陶宛的一些議員確實起草了一項決議，提議向「可能面臨中國迫害和鎮壓的香港人」提供庇護。然而，該決議並未導致出台任何實際政策。報道同時提到，立陶宛正因支持台灣而與中國關係緊張。