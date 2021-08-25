阿里性侵風波｜客戶涉強制猥褻罪被批捕　警方：無灌酒迫出差情況

阿里巴巴性侵案持續受到關注。濟南警方曾通報稱，涉事兩名男子因強制猥褻罪被刑拘，但女事主沒有被強姦。

案件今日（25日）有最新進展。濟南市公安局槐蔭區分局通報指，經審查，疑犯張某涉嫌強制猥褻犯罪，依法批准逮捕；王某文涉嫌強制猥褻罪一案則正在審查。



阿里巴巴女員工自述遭侵犯過程（點擊瀏覽大圖）：

+ 2

警方此前通報指，經查證，在7月27日晚至28日凌晨，王某文先後4次進入周某房間，其中在第2次入房時，王某文是持周某及其本人的身份證，經前台電話聯繫徵得周某同意後，辦理周某酒店房的房卡，並在房間內對周某實施強制猥褻行為。王某文曾在網上購買避孕套，但他離開時避孕套並未送達，快遞員將避孕套送至酒店前台，王則在28日上午10時許取走避孕套並丟棄。

8月4日，周某再次報警稱：「7月27日晚上，我在濟南市市中區中海環宇城漁家燈火飯店內與同事領導吃飯時，因醉酒被人猥褻。」市中區分局七賢派出所接警後當日受理，依法開展調查。8月10日，市中區分局依法將此案移交槐蔭區分局進行併案偵查。

至於同樣涉案的濟南華聯超市員工張某，經查證，7月27日宴請期間，周某因飲酒過多欲嘔吐時，張某陪她一同走出包間，並在返回包間途中對周某實施強制猥褻行為；28日，周某與張某聯繫並告知房間號碼，張某從家中攜帶一盒未開封的避孕套到酒店，對周某實施強制猥褻行為，並在離開時帶走周某一條內褲，未開封的避孕套則遺留在房間內。

+ 1

關於周某是否被迫出差、被灌酒等問題，警方指出，經查實，今年4月阿里巴巴集團某部與濟南華聯超市達成合作意向後，單位確定周某負責後續對接；7月15日雙方網簽，並約定同月27日現場蓋章簽約。大量證人證言及調取阿里公司出差報備系統訊息、相關電子數據等證據，未發現周某被迫出差情況。

雙方簽約結束後，王某文提議共同慶祝簽約成功，周某預定飯店並通知濟南華聯超市參加人員就餐的時間、地點。當晚有6男2女共8人就餐，其中王某文、張某、周某等6人飲用近5瓶白酒。經就餐人員、飯店服務人員證實，就餐期間無人強迫飲酒，周某飲用白酒約350毫升。