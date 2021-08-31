新冠肺炎｜再議「武漢海鮮市場起源論」　中疾控：存冷鏈引入可能

新冠肺炎疫情肆虐全球各國，對於疫情的起源問題，各界仍存在不同說法。近日，內地專家最新言論指，武漢華南海鮮市場疫情存在冷鏈引入病毒的可能。



2021年1月31日，世界衛生組織專家組進行實地調查工作併到訪武漢華南海鮮批發市場。（AP）

據中新社報道，中國疾控中心中國現場流行病學培訓項目主任馬會來表示，2020年發生在武漢華南海鮮市場的新冠肺炎疫情存在由冷鏈產品引入病毒的可能。她說，在武漢疫情獲得控制後，北京新發地市場、大連海鮮公司發生新冠肺炎聚集疫情，而這兩次疫情分別是在北京市連續56天、大連市連續111天未出現本土疫情的背景下發生的。

馬會來表示，綜合多項溯源調查證據，均證實了病毒都是從境外其他國家或地區通過冷鏈輸入中國。2020年10月發生在青島的疫情，溯源調查不僅再次證明疫情源頭同樣是通過境外冷鏈輸入，中疾控病毒所還首次從冷鏈產品的外包裝上成功分離出新冠活病毒，成為新冠病毒冷鏈傳播的直接證據。

此後，中國多地發生的多輪本土疫情的溯源調查結果也反覆證實，新冠病毒能夠通過冷鏈運輸途徑實現遠距離傳播，「而且一旦引入到海鮮銷售市場或者水產品加工企業等特殊場所，能夠引起本土疫情的暴發」。

美國德特里克堡基地被指與新冠肺炎疫情有關。（Getty）

另外，2020年上半年，分布在全球多個國家的至少30家大型肉聯廠、屠宰場、海鮮加工廠等，發生過新冠肺炎疫情，存在病毒可能通過進口冷鏈運輸、造成感染並導致擴散的共同特徵。

馬會來最後說，這些證據進一步表明，在新冠疫情大流行期間，病毒可以通過進口冷鏈食品等途徑，被重新傳入沒有疫情的國家和地區。這些證據高度提示，2019年末發生在武漢華南海鮮市場的新冠肺炎疫情，存在通過冷鏈引入病毒的可能。

對於新冠病毒的具體來源，科學界尚無定論，但中美兩國為此正在上演激烈的較量。美國政界、輿論界多指新冠病毒是中科院武漢病毒所的人造產物，因泄漏而導致疫情爆發。中國則堅決反對，並要求美國開放多所病毒實驗室，以供調查。