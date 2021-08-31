阿里旗下員工公司App下載文件被開除　法院判定賠償員工19萬元

今年一月，上海盒馬網絡科技有限公司（下簡稱「盒馬公司」）一名員工，將公司訴訟至法院，理由是公司因其「嚴重違反公司規章制度」而單方面解除合約。

上海市浦東新區人民法院近日對案件作出審判，認為該員工行為不構成違紀，涉事公司需支付賠償員工經濟損失合共19萬元（人民幣，下同）。



盒馬鮮生是阿里巴巴旗下的售賣生鮮食品的子公司。（南方PLUS）

據《每日經濟新聞》報道，2018年10月8日劉某某入職盒馬公司，並與公司簽訂至2021年10月31日的勞動合約，任職期間劉某某擔任設計專家，月薪28500元。公開資料顯示，盒馬鮮生是阿里巴巴旗下的售賣生鮮食品的子公司，擁有網店及實體店，特色是網購時的高速、高衛生冷藏運輸的物流能力。

直至2021年1月15日，盒馬鮮生通知劉某某與其單方面解約，理由是「因您嚴重違反公司規章制度，公司決定提前解除勞動合同。」劉某某表示，自己入職後一直兢兢業業，而盒馬公司在沒有考核制度及目標的情況下，單方面認定其2020年7月至2020年12月工作考核不合格，並每月扣發30%的績效，該部分績效應予以補發，盒馬公司是單方面違法解除勞動合同。因此，劉某某將公司訴訟至法院，並要求公司支付年度獎金、工資差額、競業限制補償金等合共30多萬元。

案件於近日在上海市浦東新區人民法院開庭審理。公司辯稱，公司規章制度及《保密及競業限制協議》曾明確規定劉某某的保密義務，而劉某某在職期間未經批准，使用釘釘（Ding Talk）軟件時違規、私自下載大量文件到個人手機上，該行為嚴重違反了公司處規章制度的要求，亦給公司帶來商業秘密洩露的巨大風險，公司據此解除與劉某某之間的勞動合同，屬於合法解除行為。

法院判定，員工劉某某行為不構成違紀，盒馬鮮生公司需支付賠償員工經濟損失合共19萬元。（百度百科）

公司又稱，劉某某2020年7月至2020年12月期間考評均不合格，公司無須支付劉某某上述期間的工資差額。劉某某存在嚴重違紀行為，根據公司處規章制度，劉某某不符合十三薪的領取條件。

而劉某某就認為，自己在使用手機操作釘釘軟件查看文件時，一般的文件一經點擊預覽就會自動下載保存至手機內，而其在職期間對此一直不知曉。此外，還有一些文件並無預覽按鈕，必須下載後才能進行預覽。劉某某稱，公司所有同事都有同樣的操作，但是在兩年多的工作時間內，從未被告知該行為違紀。劉某某表示，自己不存在嚴重違紀行為，盒馬公司解除勞動合同的行為違法，亦符合十三薪和績效獎金的發放條件。

法院對此認為，盒馬公司的說法缺少說服力，亦難以判定劉某某對於文件下載到手機上存在主觀惡意。因此，法院判定盒馬公司認為劉某某存在嚴重違紀的行為不予採納，盒馬公司應支付劉某某違法解除勞動合同的賠償金、工資差額、十三薪等合共19萬多元。