越南Delta疫情肆虐鞋衣廠停工　傳有歐美品牌將產線遷回中國

許多歐美品牌的鞋衣工廠，近年受中美貿易戰等因素影響，將產線遷至越南，但近期越南受到Delta變種病毒衝擊，傳出當地許多工廠被迫停工，也給歐美國家帶來了巨大的供需壓力。

綜合《華爾街日報》等外媒報道，受疫情影響，有歐美企業已將越南部分產線搬回中國。



根據報道，越南在過去6週裏，由Delta毒株導致的新冠病毒感染呈大爆發趨勢。越南衛生部27日晚發布的數據顯示，越南當天報告新增新冠確診病例12920宗，創疫情爆發以來新高；新增死亡病例386宗。胡志明市當日報告新增5383宗確診病例。越南政府解釋稱，新冠病毒的傳播速度非常快，以致無法追蹤感染路徑。

越南新冠肺炎疫情：圖為6月1日越南胡志明市有人站在貨車上向路面噴灑消毒劑，鐵騎司機慘遭「照頭淋」。（Reuters）

不過，越南新冠疫苗第二針的接種率卻不到3%。根據英國牛津大學的統計顯示，目前，大約只有16%的越南人接種了新冠疫苗的第一針。

在疫情愈演愈烈的情況下，越南政府對國內所有工廠下達最新指令，要求它們暫時關閉，或大幅減少上班員工。越南政府的這一指令讓Adidas、Crocs、Steve Madden等嚴重依賴越南生產線的歐美品牌陷入了困境。特別是對於美國而言，越南是僅次於中國的最大鞋服類商品來源國，越南出口到美國的鞋類佔美國鞋類商品進口總量的30%以上。

Adidas：越南工廠有一大半停工

Nike、GAP等80多間鞋服類企業今年8月中旬曾給美國總統拜登寫信，要求美國政府加強對越南無償提供新冠疫苗的速度。在這封信裏，這些鞋服類企業表示：「越南鞋服類產業的健全性直接影響著我們國家的產業健全性。」

Adidas表示，該公司在越南的工廠有一大半從今年7月中旬就陷入了生產停滯狀態，據悉，該公司28%的產品都來自越南工廠，受此影響，該公司今年下半年6億美元的銷售額恐怕難以達成。

美國品牌Wolverine將越南產線遷回中國。（Wolverine網站）

受中美貿易摩擦的影響，一些歐美企業把工廠從中國轉移到了越南，但現在又遭遇了來自疫情的巨大影響。美國鞋業製造商Wolverine的大部分產品都是在越南生產的，現在，該公司在越南的工廠全部都關閉了，該公司行政總裁表示，受越南疫情形勢的影響，供應鏈處於極端不穩定的狀態。為了降低風險，已經又把部分生產轉移回中國。