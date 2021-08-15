山西省傳出疑似皮膚炭疽疫情　9人皮膚潰爛發黑已隔離

8月15日山西省衛健委稱，山西省文水縣保賢村近日陸續有村民出現四肢丘疹、繼而變為水泡、潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等相似症狀，疑似是皮膚炭疽疫情，目前有9人有上述類似症狀。患者都在保賢村從事與肉牛飼養、屠宰、販賣等相關工作。8月9日河北則曾傳出有肺炭疽病的確診個案。

據央視新聞報道，山西省文水縣劉胡蘭鎮中心衛生院8月12日報告文水縣疾控中心，該鎮保賢村近日陸續有村民出現四肢丘疹、繼而變為水泡、潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等相似癥狀。經市、縣初步流行病學調查，該村有9人有上述類似癥狀，4人在太原治療，其中2人已出院。

炭疽病的分為皮膚炭疽、肺炭疽和腸胃炭疽，致死率不相同。圖為炭疽菌樣本。（美聯社）

目前村裡還有5名患者，當地除對5例文水縣病例進行隔離治療，也已經他們的活動場所及排泄物等進行消毒和接觸者進行排查管控，也對村里的牲畜和環境開展調查並採取消殺等防控措施。據了解，有類似癥狀的9人均在保賢村從事肉牛飼養、屠宰、販賣等相關工作。

6月份遼寧省也曾協查一例文水籍炭疽病例，文水縣疾控中心對此病例進行調查追蹤。此外，北京市疾病預防控制中心8月9日亦公布一名肺炭疽病確診輸入個案，患者來自河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣，發病4天之後由救護車送到北京接受隔離治療。

炭疽病是藉由接觸炭疽桿菌的孢子引起的傳染病，是人畜互通的傳染病，較少見人傳人。皮膚型的炭疽死亡率10%至40%，最為常見，身上會出現黑點狀的水泡，形成大的壞死性潰瘍，但治癒率高。肺炭疽病則最為嚴重，致死率可高達85%，流行於如牛、羊等草食動物。河北該名確診患者已證實曾有與牛羊牲畜與製品相關的接觸史。