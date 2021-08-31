住建部：幫助2億困難群眾改善住房　歷史性解決農民住房安全問題

8月31日，國新辦舉行「努力實現全體人民住有所居」新聞發布會。住房和城鄉建設部表示，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」 定位，又指當局累計建設各類保障性住房和棚改安置住房8000多萬套，幫助2億多困難群眾改善住房條件。



四川省涼山州轄下昭覺縣阿土列爾村被稱為「懸崖村」，「懸崖村」逾半數村民告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房：

易地扶貧搬遷貧困戶的安置點。（新華社）

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住建部稱，中國在住房發展取得巨大成就，建成了世界上最大的住房保障體系。2019年，城鎮居民人均住房建築面積達到39.8平方米，農村居民人均住房建築面積達到48.9平方米。

當局累計建設各類保障性住房和棚改安置住房8000多萬套，幫助2億多困難群眾改善住房條件，低保、低收入住房困難家庭基本實現應保盡保，中等偏下收入家庭住房條件有效改善，並堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。

住建部又稱，中國在城市建設取得歷史性成就，創造了世界城市發展史上的奇蹟。2020年，中國常住人口城鎮化率達63.89%，城市數量達687個，城市建成區面積達6.1萬平方公里。

住建部指，中國歷史性解決了農村貧困群眾的住房安全問題。全面實施脫貧攻堅農村危房改造以來，790萬戶、2568萬貧困群眾的危房得到改造；同步支持1075萬戶農村低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭等貧困群體改造危房；全國2341.6萬戶建檔立卡貧困戶實現住房安全有保障。

此外，住建部又表示，「十四五」期間，中國將基本完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊小區改造。2019年-2020年，全國累計新開工改造城鎮老舊小區是5.9萬個，惠及1088萬戶居民。今年，計劃新開工改造的老舊小區是5.3萬個，涉及居民900多萬戶，截至7月底，已開工建設4.22萬個小區，涉及764萬戶，佔整個年度目標的78.2%。