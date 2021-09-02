彈射型殲15T呼之欲出　或成未來超級航母量產戰鬥機

2021年8月31日是中國殲-15艦載機首飛12周年紀念日，中國官方發布最新影片為殲-15「慶生」，而殲-15更為先進的彈射版本殲-15T呼之欲出。



央視軍事頻道8月31日發布影片稱，2009年8月31日，中國自主研製的殲-15艦載戰鬥機從跑道上一躍而起，順利實現了陸基首飛。從陸基試訓到晝夜間起降航母，從海空突擊訓練到夥伴式加受油，殲-15越飛越高、越來越強。

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在此之際，彈射型殲-15T亦受到關注。早在2020年11月，中國殲-15T新照露面時，美國The Drive網站《戰爭地帶》專欄就稱，殲-15T具有增強的起落架和國產發動機，應該會成為中國未來超級航母的量產戰鬥機。

彼時，一則影片清晰地近距離展示三架殲-15，其中兩架似乎是期待已久的具有彈射能力的殲-15T的原型。這兩架飛機均塗有中國海軍的灰色。

美媒報道稱，這兩架飛機由國產發動機提供動力。渦扇-10發動機也為其他中國先進的「側衛」衍生產品提供動力，噴嘴的外觀也證明了這一點。先前的殲-15使用俄羅斯提供的AL-31發動機。

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從外觀來看，彈射型殲-15T起落架與標準殲-15截然不同。它具有更長，更粗的減震油壓支撐杆，以及將其拉到彈射器的彈射杆。彈射型殲-15T的主起落架得到了加強，所有這些都是為了應對彈射器起飛和在平板上降落的壓力。

報道還稱，中國未來的航母不僅準備了新的戰鬥機，還準備了艦載預警機，空警-600的研製工作也進展順利。空警-600是與美國海軍的E-2「鷹眼」等效的預警機。

而在2021年2月23日，《中國航空報》官微發表了一篇題為《奮進新時代 爭做追夢人》的報道，介紹了中國航空工業瀋陽所在2020年的軍品科研情況，新聞配圖疑出現彈射型殲-15T。

照片中，彈射型殲-15T塗有綠色防鏽蝕底漆，相較殲-15有兩處明顯的不同：一是升級了原先的衍射平顯，其上結構件明顯變小，使得飛行員的視野更大；二是從先前在座艙前緣兩側安裝了把手，這點恰恰是彈射型艦載機的必備裝置。

中國在建航母003型航拍高清照（點擊大圖瀏覽）：

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由上述消息可見，彈射型殲-15T呼之欲出。另有分析指，彈射型殲-15T綜合性能達美國F/A-18E/F超級大黃蜂式打擊戰鬥機水準，預計未來將與其他艦載機共同構建起中國海軍航母戰鬥群空中打擊的核心力量。