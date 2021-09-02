內地91城人口超500萬　深圳10年增700萬人增幅最大｜港識深事

據內地《第一財經》報道，2020年，內地共有91個城市市域人口超過500萬，其中，18個城市常住人口超過千萬，分別是重慶、上海、北京、成都、廣州、深圳、天津、西安、蘇州、鄭州、武漢、杭州、臨沂、石家莊、東莞、青島、長沙和哈爾濱。

在人口增長方面，有15個城市10年來人口增量超過了200萬人，均為一、二線城市。深圳市從2010年的1042萬人增加到2020年的1756萬人，10年來的增幅達到68.47%，增速最快。



據報道，市域人口超過500萬的城市，屬於人口規模較大的城市。根據第七次全國人口普查數據梳理發現，上述91個城市中，有70個城市近十年來人口增長，增長面達77%。從地區分佈來看，山東最多，共有10個，河南和廣東各有9個。

相比2010年，其中有8個城市為千萬人口城市的新成員，分別是武漢、石家莊、青島、杭州、鄭州、西安、東莞和長沙。從十年增量上來看，西安、鄭州、杭州、長沙增量均超過了300萬人，十年增幅也名列前茅。

在上述城市當中，深圳市在人口增量、增幅方面均位居第一。從2010年的1042萬人增加到2020年的1756萬人，10年來的增幅達到68.47%。增量排行第二、第三的依次是廣州、成都，分別增加597萬人、581萬人。增幅方面，排行第二、第三的依次是西安、廣州，分別增加52.97%、47.05%。