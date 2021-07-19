台灣高官違反「限聚令」打邊爐惹非議　火速請辭稱「不與人口實」

台灣行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆違反防疫規定，在屏東縣群聚吃火鍋，引來民間怒火，陳政聞當地時間7月18日晚間證實，即日起辭去行政院南部聯合服務中心執行長職務。台灣行政院發言人羅秉成也表示，行政院將准予辭職，更指台灣行政院長蘇貞昌提醒，「官員應謹言慎行，私領域行為也應顧及社會觀感」。



屏東縣政府7月14日接獲舉報，指屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間有旅客不顧防疫規定群聚吃火鍋、飲酒；當晚人數共14至18人，包括陳政聞在內。陳政聞在辭呈中指出，「個人認為已牽連執政團隊，為避免給執政團隊帶來後續防疫政策推動的紛擾，即日起，辭去政院南部聯合服務中心執行長職務，不與人口實，盼社會能聚焦在防疫事宜，早日度過疫情難關」。

台灣目前正在實施三級防疫政策，中央流行疫情指揮中心7月8日曾公布有條件放寬，即「微解封」，包括開放在店內用餐，並授權地方政府因地、因時調整。不過，全台22個縣市除了澎湖以外，其他縣市政府都紛紛禁止店內用餐。

台灣行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆違反防疫規定，在屏東縣群聚吃火鍋引來民間怒火，火速請辭獲准。（Facebook＠陳政聞）

陳政聞並提及，台灣自疫情以來，他一直在職務上協助推動防疫及紓困工作，「日前，因為終聞7月12日『微解封』，念家中年幼子女近兩個月一直悶在家裏，遂安排在『微解封』當日，至至屏東旭海一帶做單純家庭旅行，讓子女能有抒發」，但全家也都一直謹守台灣疫情指揮中心所有防疫規範，絕無參與任何違反指揮中心防疫規範的群聚餐敍。

陳政聞說，對於此事件造成社會爭議，他深感抱歉。

台灣行政院發言人羅秉成並轉述，台灣行政院秘書長李孟諺已接獲陳政聞請辭，並已向蘇貞昌報告，行政院將准予辭職，書面辭呈等相關行政程序，將依規定辦理。他也說，正當全台上下全力投入防疫工作之際，蘇貞昌特別提醒行政官員應謹言慎行，不應只以遵守相關防疫管制規定為標準，個人私領域行為也應該顧及社會觀感，以為全體公務人員表率。

陳政聞在擔任行政院南部聯合服務中心執行長前，為民進黨籍高雄市議員，任期為2010年至2018年，2018年台灣縣市長選舉，當時韓國瑜熱潮正炙，陳政聞爭取連任失利，該選區應選五人，以第六名高票落選。當時選舉期間，陳政聞還曾與韓國瑜社群小編在節目上互槓，遭批「才知道你們這些大人有多噁心」，此事原本快被社會忘記，因為這次風波又成為民眾的舌尖話題。