致死率高達85%　食牛羊肉有感染風險？　一文睇清炭疽病相關知識

近日，內地包括山西、山東、北京、內蒙古等多個省份，相繼出現炭疽疫情確診及死亡個案，感染者疑似均與從事飼養、屠宰、販賣牛羊等工作相關。那麼，炭疽病的發病原因是什麼？又可否人傳人？文章將為您進行解答。



皮膚炭疽病是一種人畜共通傳染病，人類感染後，皮膚出現潰爛。（資料圖片/視覺中國）

一、什麼是炭疽病

炭疽病，是一種由炭疽桿菌引起的傳染病，是人畜共患的急性傳染病。它散布在世界各地，以南美洲、亞洲及非洲等牧區較較為常見，呈地方性流行，還是一種自然疫源性疾病。

炭疽病主要流行於食草動物中，炭疽桿菌在適宜的環境中可存活幾十年甚至更長時間。牛、馬、羊、駱駝等食草動物一般在吃草時，經口感染土壤中的炭疽桿菌而發病，成為人類炭疽的主要傳染源；豬可因吞食染菌青飼料成為次傳染源；狗、狼等食肉動物亦可因吞食病畜肉類而感染得病，成為次傳染源。

而人類則會因接觸病畜及其製品，或食用病畜的肉類而發生感染。

二、人類感染炭疽病的主要途徑

皮膚炭疽（最常見傳播途徑），若人類皮膚接觸到病畜的血液、排泄物、乳汁、內臟、骨骼等污染物，炭疽桿菌可能會通過皮膚上的微小傷口進入人體內，引起皮膚炭疽。

腸炭疽，如果食用炭疽病菌污染的肉類，人類則會經口感染，從而引腸炭疽。

肺炭疽，呼吸吸入含有炭疽桿菌的飛沫、粉塵、氣溶膠，會引起人類的吸入性感染。

炭疽菌樣本。（美聯社）

三、高危人群及是否人傳人

職業人群屬於炭疽病的高風險人群，感染炭疽的人群多為從事養殖和屠宰牛羊等牲畜及販賣相關製品的人群，此外，從事皮毛加工處理職業的人群也可感染炭疽。

炭疽病人傳人的概率較低，但偶爾會出現人傳人現象。因而在接觸炭疽病患者時，要做好防護工作，避免接觸患者皮膚滲出物、嘔吐物、體液及排泄物。

四、潛伏期及發病症狀

炭疽病有1至5日的潛伏期。最為常見的皮膚炭疽，多出現在面、頸、肩、手和腳等裸露部位皮膚，患者初期會出現黑點狀的水泡，形成大的壞死性潰瘍，但治癒率高，死亡率為10%至40%。

肺炭疽則最為嚴重，致死率可高達85%，臨床表現為寒戰、高熱、氣急、呼吸困難、喘鳴、發紺、血樣痰、胸痛等，有時在頸、胸部出現皮下水腫。若不及時診斷與搶救，則常在急性症狀出現後24至48小時因呼吸、循環衰竭而死亡。

而腸炭疽可引起嚴重嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、毒血症症狀等臨床表現，若不及時治療，常併發敗血症和感染性休克3至4日後死亡。

正規途徑購買的牛、羊肉可以放心食用。（資料圖片）

炭疽病是可以通過抗生素進行有效治療的，但若到了晚期，特別是出現全身出血症候的時候，則難以救治。因此炭疽病人治療的關鍵在於早發現、早診斷、早治療，任何延誤都可能導致嚴重後果。

五、可否安心食用牛、羊肉

市場中銷售的牛、羊肉均經過嚴格檢疫，通過正規途徑購買的牛、羊肉可以放心食用。但在進行肉類加工時，要注意生熟分開，肉類應熟透以後再食用等。