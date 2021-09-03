喜茶誤賣仿真樣品　上海女飲後催吐洗胃　不滿店家未提供成分報告

內地茶飲品牌喜茶（HEYTEA）被視為網紅店，然而上海市民陳女士日前購買飲料時，店員竟錯給她放在展示櫃上的仿真樣品，讓她需前往醫院洗胃。事件過去多日，喜茶仍未確切提供該樣品的具體成分報告，讓陳女士感到非常不安、失望。目前食藥監局已介入調解。



喜茶被視為網紅店。（新民周刊）

據《新民周刊》報道，上月29日下午，陳女士通過喜茶微信小程序買了一瓶雙炸楊桃油柑和一杯烤黑糖波波牛乳茶，之後到喜茶上海南翔印象城店取茶。由於趕着到商場6樓的電影院看電影，她從店員那拿到裝在袋中的飲料後便匆忙上樓會合友人。

然而，當陳女士打開雙炸楊桃油柑喝時，馬上感到一股厚重的油脂感，首次買該產品的她一開始還以為其本身就是「油油的」，只是底部油脂沒有搖勻，惟用飲管攪拌後再喝後，結果還是一樣無味的厚重油脂，她遂馬上將其吐回，借助影院微弱的燈光才見到瓶身上赫然貼著「樣品」字樣，屬非食物。

陳女士之後在喜茶店員陪同下到醫院檢查，不過該物品成分卻一直不清不楚，店員先是稱無法與供應商取得聯繫，後來幾經辛苦終於打通供應商電話，口頭轉述樣品內液體是「正乙烷」且無毒，惟網上公開資料卻顯示「正乙烷」是有毒性的。當急診醫生詢問是否確定該成分就是「正乙烷」時，店員又表示不確認。由於無法明確樣品成分，醫生遂建議陳女士洗胃，為此陳女士要先承受喝水催吐的痛苦。

在陳女士催吐期間，喜茶方面提供供應商的報告顯示，樣品的液體成分其實是「正己烷」，陳女士猜測之前是店員誤將「正己烷」讀為「正乙烷」。公開資料顯示，「正己烷」同樣具有毒性，而且上述單頁報告沒有任何指向性，沒有樣品成分結論，亦並不完整，急診醫生遂仍建議洗胃。最終，陳女士正式接受洗胃，由於此前喝水較多，她更吐得衣服、病床甚至醫生身上全是嘔吐物，情況有點失控，之後還留院觀察一晚。

不過深夜，喜茶員工再次告知，樣品的成分不是「正己烷」，而是「聚二甲基矽氧烷」和「環聚二甲基矽氧烷」。至上月31日早上，自稱是喜茶負責人的陳小姐又透過短信告知陳女士，樣品柚柑瓶的內容物質為「液態矽膠」，並指不含有毒有害物質。當晚，陳女士在友人陪同下報案，陳小姐則再提出可以賠償所有醫藥費外，另再申請補償費8000元人民幣。

對於喜茶的處理，陳女士表示非常失望，認為出事後喜茶雖然態度很好，但無法第一時間提供該工業用品成分，並在與供應商溝通過程中推諉，而且前後三次提供的樣品成分不同，至今沒有完整檢驗報告，讓她非常不安，多天未能睡好。

目前，在食藥監局調解下，雙方決定將找認可的第三方機構先對樣品成分進行檢驗。