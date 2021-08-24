深圳老舊學區房仍以過千萬成交　房價下跌與教育政策無關？

受到樓市調控政策和入學政策影響，深圳學區房價格近期出現「跳水」現象，但在百花片區出名「老破小」的長城大廈，上周有單位卻以過千萬（人民幣，下同）成交，折合單價為9.9萬元/平方米。

有中介稱，入學政策一日未落實，學區房降價的可能性都不大，在「就近入學」的前提下，百花片區的學區房仍具有區位優勢，真正令房價鬆動的是2月出台的「二手房指導價」。



長城大廈一個建築面積約104.7平方米的單位，以1035.32萬元成交。（樂有家）

《界面新聞》報道，百花片區是深圳目前較為熱門的學區房區域，而長城大廈周邊有百花小學、深實驗初中雙學位。上周五（20日），長城大廈一個建築面積約104.7平方米的單位，第二次拍賣將起拍價直降217萬後，最終以1035.萬元成交。據介紹，小區市場單價為14至15萬元/平方米，上述成交價已經低於指導價10萬元/平方米。

單位以過千萬成交，再次印證出深圳「大學區」政策並無鬆動百花片區的房價。但值得一提的是，長城大廈屬於不折不扣的「老破小」，建於1985年，使用年限50年，目前僅剩14年產權。

7月底，《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》公開徵求意見，其中關於推行大學區招生、建立義務教育學校教師交流制度等，被認為將為學區房降溫。簡易而言，「大學區」將周邊3、4間學校所在的範圍組合成一個「學區」，實行相對就近入學，家長可自願在學區內為孩子報讀多間學校，最後按志願次序和積分高低依次錄取。

有中介稱，入學政策仍未落實，學區房降價的可能性都不大，真正令樓價下跌的是「二手房指導價」的出台。報道指，百花片區的房源實際成交價與指導價出台前相比，下調約10%。不止百花片區，深圳名校片區的二手房價格都出現一定程度的下調。中介指出，從6月開始百花片區房源的成交價格發生下降，認為主要是受到政府指導價影響，百花片區的實際價格跟指導價有較大差距。

雖然深圳的學區房掛牌量增多，但成交量持續走低。據樂有家研究中心數據監控顯示，以福田、南山、寶安、龍華等6大名校片區房源為例，今年1月至7月的成交量出現大幅下滑；1月份成交量同比上漲58%，2月份成交量翻了2倍多，3月至7月的成交量同比跌幅均在50%以上。

深圳市教育科學研究院原院長、深圳大學師範學院教授葉文梓表示，某種程度上來說，高價學位房是資本和房地產裹挾教育、優質教育資源不足、家長教育焦慮等多種因素助推的畸形存在。若大學區政策制定合理、執行到位，會在一定程度上為學位房降溫。