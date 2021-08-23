深圳學區房價格「跳水」：有樓盤3折拋售　業主搵500名中介求賣樓

內地「學區房」多年來都十分搶手，但受到樓市調控政策和入學政策影響，深圳學區房價格近期出現「跳水」現象。

據《每日經濟新聞》報道，福田區有學區房以9.89萬元/平方米（人民幣．下同）價格拋售，但同一片區的房源今年1月曾以每平方米32.27萬元/平方米價格成交，降價幅度達7成。另外，有業主為了將樓賣掉，建立群組邀請了500名中介，還時常給他們「發紅包」。



報道指出，同樣是今年8月初，「京東拍賣」平台上的一套深圳頂級學區房遭遇「流拍」。這套房位於深圳福田區港中旅花園，面積116平方米，起拍價為1969萬元，比市場價便宜了500萬元左右，但直到拍賣結束也無人出價。

據央視財經報道，從附近中介門店了解，由於該小區帶有荔園外國語小學和深圳高級中學學位，同戶型房子總價基本都在2500至3000萬元，單價超過20萬元/平方米。

根據過往多年的經驗，嚴厲的樓市調控之下，學區房比非學區房更加堅挺，也是更能保值增值的資產。但是，學區房的致命弱點在於，入學政策一旦調整，其價值或將大幅縮水。深圳學區房的降溫，就與擬推行的「大學區制」有關。

今年8月1日，《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》公開徵求意見。針對各界關注的教育公平問題，提出推行「大學區招生」和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，以合理均衡配置教育資源，優化教育結構。「大學區制+教師交流制度」打破了傳統學區學位的概念，外界認為可一定程度防範炒作學區房現象。