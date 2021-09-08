教育雙減｜拖糧欠款老闆捲款上億　三組數字看內地補習業巨人倒下

9月新學期是「教育雙減」政策出台後的第一個學期，為進一步落實「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」，包括小學一年級二年級禁止筆試，取消重點班，此前被嚴打的補習班現況也引發廣泛社會關注，

8月31日，有27年歷史的大型教育集團巨人教育宣布倒閉，知名英語培訓機構「愛貝斯」總裁謝龍傳出捲款2億潛逃，影響6萬學員權益。證實先前兩岸民辦教育家鍾藏政的預測，9月份開始會有一連串的倒閉潮。而針對內地補教業的現況，鍾藏政從補習時間限制、住校率詳解「教育雙減」對補習班的打擊。



內地迎來「教育雙減」政策落地後的第一個學期，補習班的生存也引發關注。（資料圖片／鄭子峰攝）

此次「教育雙減」對內地補習班，影響劇烈，9月6日更有《通知》提到要求義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費，實行「政府指導價」管理。針對校外培訓教材的進度和內容也有明確要求，9月7日，國家教育部與民政部、市場監管總局印發通知，表示在今年年底前完成學科類校外培訓機構統一登記為非營利性機構。

鍾藏政從1994年在台北南陽街開補習班，2000年開始接觸大陸補習班，見證兩岸補習班的輝煌與衰退。兩岸的教培行業交流，更由他牽頭引線，在大陸更被稱為是行業的算命師。他形容，內地補教業者到「教育雙減」落地後的新學期開學，就會發現「其實我已經死了，以為自己活著」，其中規定「補習時間」對課外培訓機構是致命打擊，他用三組數字來描述內地補教業的現況。

內地補教業現況

一、補習時間對半砍

鍾藏政提到，現在港台許多人對「教育雙減」有誤解，「以為大陸現在完全都不能在補習，其實不是，週一到週五的晚上9點前也都可以補習，但平日晚上9點以後和週六日不能補習、寒暑假也不行。」

他提到，取締補習班要有法源。當初內地補習班業者也在討論：「法源在哪裡? 為什麼週六日不能補習?」其實根據今年六月新修訂的《中華人民共和國未成年人保護法》規定，小朋友假日是不能上課的，但以前沒有落實執行，「現在是拿著這條，一棒子打下去。」鍾藏政提到，這跟台灣27年前的情況類似，當時台灣補習業十分輝煌，但也造成家長和孩子負擔，而後台灣也開始教育改革。

細查發現，以北京市教育委員會發布的「校外培訓機構發現問題」的通報，確實除提到要按照「雙減」政策的要求，也提到各校外培訓機構應嚴格按照《未成年人保護法》等相關規定和，「不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓。

鍾藏政提到，此次「教育雙減」對學科類校外培訓機構（補習班）的影響比外界想像得還大。（鍾藏政提供）

鍾藏政提到，寒假加暑假一直是補習班賺錢的重點時段，此外，學期間的假日也是重點，「因為有早中晚三個時段可以排課。」這次嚴格限制補習時間，對內地教培業者來說是嚴重的打擊。

二、內地學生住校率高 補習班業績影響70%

鍾藏政提供一個數據，描述內地補習班面對的「困境」比想像中嚴重。他提到，港台或許難以想像，其實內地學生住校率很高。「浙江金華的三線城市 ，小學住校率是22%。你到了高中更不用說，住校率達50%以上。」這些學生平常可以上補習班的時間多是假日，鍾藏政推估，這次的「教育雙減」對內地補習班業績影響達70%，根本活不下去。

他表示，目前取締的多是「學科類」的補習課程，例如國文、歷史、英文等，因此有些補習班「變通」就禮拜一到五補數學英語，禮拜六禮拜日補習書法和唱歌等其他非學科類。但鍾藏政認為成效不大，這些科目能彌補營收仍舊有限。

三、九月初現倒閉潮

過去在內地被稱為教培行業「算命師」的鍾藏政預測，9月1日到10日這段時間期間，會有一大批補習班宣布倒閉，「因為開學了，補教業者發現收不到錢」，「到這時候撐不下去，這時候政策100%確定，大家之前還抱有一線希望」。

8月31日，有27年歷史曾獲得許多獎項的內地大型教育集團巨人教育宣布倒閉，無法提供全額退費只能安排學員轉校消耗剩餘課程。對於內地許多補教業者，盼透過轉型做「素質教育」，如音樂體育或提供興趣班以維持生計，鍾藏政並不看好。（延伸閱讀：不補習改學「琴棋書畫」 內地體育藝術培訓班成搶手貨）