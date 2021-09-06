黑天鵝闖北京天安門漫步飲積水　專家推斷：從附近公園飛來的

9月5日早晨，天安門廣場升國旗儀式結束後，一隻黑天鵝罕見降落，現場引來大批民眾圍觀，至上午8時許，趕到現場的野生動物救護中心工作人員將黑天鵝捕獲並送往順義的基地，而圍觀的遊客則被驅散。



+ 4

據《北京日報》9月5日報道，野生動物專家史洋介紹：「它可能是今年剛繁殖的幼鳥，被爸媽趕出來了，誤入天安門廣場。」他指黑天鵝習性如此，每年都會把孩子趕出家門，然後繁殖下一窩。

黑天鵝源自南半球，並非中國的原生物種，因外形優雅好看，前些年被不少公園引進用於觀賞，城郊公園多有分佈，其中圓明園最多。據推斷，這隻黑天鵝也是從附近的公園中飛來的。

黑天鵝出現在天安門引發網絡熱議，不少網民提起「黑天鵝事件」。在西方文化的黑天鵝事件，指非常難以預測，且不尋常的事件，通常會引起市場連鎖負面反應甚至顛覆。有評論稱，從次貸危機到東南亞海嘯，從9·11事件到鐵達尼號的沉沒，黑天鵝存在於各個領域，無論金融、商業、經濟還是生活，都逃不過它的控制。

2021年1月，在中共中央政治局就「第十四個五年規劃」重點工作「集體學習」時，習近平再次要求，深刻認識錯綜複雜的國際局勢對中國的影響，既保持戰略定力又善於積極應變，做好應對各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件的預案，不斷增強發展的安全性。