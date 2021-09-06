北京發布建設國際消費中心城市方案　推「十大專項行動」

《北京培育建設國際消費中心城市實施方案》於昨日（5日）發布。北京市商務局局長閆立剛在2021中國國際服務貿易交易會的論壇上表示，北京將全面實施「十大專項行動」，力爭到2025年，率先建成具有全球影響力、競爭力和美譽度的國際消費中心城市。



十大專項行動包括消費新地標打造、消費品牌矩陣培育、數碼消費創新引領、文旅消費潛力釋放、體育消費質量提升、教育醫療消費能級提升、會展消費擴容提質、現代流通體系優化升級、消費環境新高地創建，以及消費促進機制協同保障。

三百餘款品牌新品在服貿會「北京國際消費中心城市展」首發。（大眾網）

具體措施方面，包括依托故宮-王府井-隆福寺「文化金三角」，推動王府井商圈「商業+旅遊+文化+科技」深度融合。提升中心城區消費集群國際競爭力。依托華貿購物中心、國貿商城、北京SKP等商業綜合體，加快形成千億級國際化商圈。建設城市副中心新型消費圈。

北京又力爭到2025年，吸引國際國內品牌在京開設3000家以上首店、創新店、旗艦店，「北京老字號」認定總數達到230家左右，打造10個左右老字號聚集區，孵化100個以上新消費品牌。

北京又推動建設歷史文化名城、「博物館之城」、「書香京城」，培育「紅色旅遊」品牌。設計開發精品旅遊線路，累計推出300個北京網紅打卡地，優化全市5A級景區布局。

此外，北京又將做強「留學北京」品牌，吸引世界頂級名校來京合作辦學。創新國際醫療服務結算方式，發展「互聯網+」健康醫療。開發中醫藥康養特色旅遊資源，擴大老年康養消費供給。