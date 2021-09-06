科興疫苗｜研究指第三針可加強免疫　對多種變異株效果良好

9月5日，中國科學院研究員王祥喜團隊與北京大學、科興控股合作，在國際科研平台medRxiv上發表研究論文指出，接種3針科興疫苗的血清樣本表現出更為迅速的免疫應答反應、更加持久的體液免疫反應，以及對諸多突變株包括德爾塔株等更加廣譜的中和能力。



該研究招募了22名新冠肺炎康復受試者、6名健康受試者和38名接種過2或3針科興新冠疫苗的受試者。所有受試者的年齡從16歲到69歲不等，中位數33歲。所有接種過科興疫苗的受試者沒有人在參與研究之前感染過新冠病毒。

研究指科興疫苗第三針可以加強免疫，應對多種變異株病毒。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

研究分別使用康復受試者在既往感染後1.3個月，以及健康受試者在接種科興後特定時間點改採集的血液樣本，對比血樣內抗體對各種新冠病毒變異株的體液免疫反應。

結果顯示，與康復者和2針科興疫苗接種者相比，3針科興接種者的血樣對Beta、Delta等幾種變異毒株的中和滴度降低得很少。由此可見，第三針疫苗能提高對新冠病毒的中和廣度，增加了有效抵禦變異毒株的潛力。研究還發現，與2針科興接種者和康復者相比，接種3針科興引起的對變異毒株的抗體結合活性范圍更廣，第三劑量的強化劑可以引起迅速、強大和持久的免疫回憶反應。

研究認為，上述結果表明，2針科興接種6個月後進行第三針加強後能夠迅速誘導出比較全面的抗體類型，對Alpha、Beta、Gamma和Delta等變異株亦呈現良好的交叉中和作用，這為接種第三針滅活疫苗提供了理論依據。