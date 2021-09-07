宣傳益生菌對新冠病毒有重要防治作用　上海益力多被處罰金45萬元

新冠肺炎疫情爆發近兩年，市面上曾湧現出多款打著「對新冠病毒有防治作用」旗號的商品，吸引大量消費者。

近日，乳酸菌飲品品牌「益力多」（Yakult），因宣傳「益生菌在新冠病毒防治中有重要作用」等被指誤導消費者的行為，被上海市浦東新區市場監督管理局罰款45萬元（人民幣，下同）。



上海益力多乳品有限公司被處45萬元罰金。（信用中國）

據「信用中國」網站消息，上海市浦東新區市場監督管理局認為，上海益力多乳品有限公司，在疫情防控尚未結束之前，宣傳「益生菌在新冠病毒防治中有重要作用」，並引用《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》作為依據，極易增加消費者對養樂多乳酸菌產品的關注度和信任度，誤以為益生菌對新冠病毒有防治作用。

此外，宣傳「腸道內的有益菌會隨人體正常排泄而流失，所以需要每天補充活性益生菌，保持腸內菌群平衡」，會使人誤以為不每天服用益生菌會對身體造成不利影響；宣傳「養樂多100毫升的小小一瓶，足足含有100億個以上的幹酪乳桿菌代田株，每天一瓶可滿足成年人一天所需的益生菌」，會使人誤以為每天喝一瓶養樂多乳酸菌，就會滿足人體所需益生菌，而忽略對除乾酪乳桿菌以外其他品種益生菌的補充。

上海益力多有限公司曾對產品作出「對新冠病毒有防治作用」的宣傳行為。（企查查）

上海市浦東新區市場監督管理局表示，當事人的宣傳行為有利於提高養樂多乳酸菌的銷量，獲取競爭優勢，排除或者妨礙其他品種益生菌飲品的競爭。因此，對其作出45萬元的處罰。

據公開資料顯示，上海益力多乳品有限公司成立於2004年8月，主要從事生產各種乳制品、活菌型乳酸菌乳飲品以及各種產品所需的膠樽等業務。今年8月13日，該公司曾被上海市浦東新區市場監督管理局，以「在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利」，處罰3000元，並給予警告。