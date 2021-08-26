北大學子弒母案｜法院一審宣判　吳謝宇數罪併罰被判死

2015年，北京大學高材生吳謝宇，認為母親謝天琴在父親病故後已失去生活意義，遂殺害對方並將屍體用大量塑膠薄膜層層包裹，直至半年後親戚登門時才揭開真相。

案件在內地轟動一時。今日（26日），福建福州市中級人民法院一審公開宣判，吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並罰款10.3萬元（人民幣，下同）。



福建福州市中級人民法院一審公開宣判，吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，數罪併罰，決定執行死刑。（央視新聞）

經法院審理查明，吳謝宇悲觀厭世，曾有自殺之念，其父病故後，認為母親謝天琴生活已失去意義，於2015年上半年萌生殺害母親的念頭，並網購作案工具。2015年7月10日下午5時許，吳謝宇趁母親回家換鞋之際，持啞鈴槓連續猛擊母親的頭、臉部致死，並在屍體上放置床單、塑膠薄膜等75層覆蓋物及活性炭包、冰箱除味劑。

為了向親友隱瞞母親已被殺害，吳謝宇虛構對方陪同自己出國交流學習，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友144萬元予以揮霍。為逃避偵查，吳謝宇購買10餘張身份證件用於隱匿身份。

法院認為，吳謝宇故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；以非法佔有為目的，隱瞞真相，虛構事實，騙取他人錢款，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪；為逃避刑事處罰，購買身份證件，其行為已構成買賣身份證件罪，應依法予以併罰。吳謝宇為實施故意殺人犯罪，經過長時間預謀、策劃，主觀惡性極深，犯罪手段殘忍。吳謝宇殺害母親的行為嚴重違背家庭人倫，踐踏人類社會的正常情感，社會影響極其惡劣，罪行極其嚴重。到案後雖如實供述犯罪事實，但不足以對其從輕處罰，遂作出上述判決。