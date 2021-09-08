違防疫規定卻稱遭中方「綁架」　四川美籍教師被限期出境內情曝光

四川大學匹茲堡學院美國籍教師Emily Jane O’Dell（艾米麗）早前違反疫情防控規定，並與工作人員發生爭執，更在社交媒體發表種族主義言論，稱美國或應把所有在美華人綁起來等，引起爭議。

艾米麗事後被校方解聘並遭處以限期出境，已於9月2日從上海離境返美。而官媒《環球時報》周三（8日）報道了事件的更多內情，知情民警透露，艾米麗所聲稱的「被綁架」、「中國政府派出了20多名警察來」等言論完全不實。



據早前報道，艾米麗在華任職副教授，此前曾在美國哥倫比亞大學和哈佛大學等名校教書，然而她在8月4日於Twitter上發圖文向美國大使館求救，表示自己正被中國政府人員綁架，當局還派出了20多名警察來抓她，要將她送到新冠疫情肆虐的城市裏殺死她，「我去了60多個國家，從來沒有見過這麼瘋狂的一幕，太嚇人了」。不過從她上載的圖片可見，現場警員都面帶笑容，與其描述的情況不符。

此外，她又發文稱「我跨越了地球來幫助你們中國崛起，而且我還有5個美國常青藤大學的學位和哈佛大學的教學獎章，你們就這麼對我？」、「我覺得美國或許應該把所有在美國的華人和中國人都綁起來，然後把他們從所有酒店裏趕出來，不讓他們離開家，畢竟新冠病毒是從武漢來的」。她還說「太悲慘了，中國從武漢向全世界釋放了新冠病毒，摧毀了我們每個人的生活」。另外，她又稱當時兩名嘗試與她溝通的女性警方人員「很恐怖」，是「女殺人狂」，甚至要求美國海軍陸戰隊將她救出。

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對此，四川甘孜丹巴縣民警吳嘉林介紹了事件的前因後果。據指，事發當日，警員要求艾米麗出示四川健康碼，並配合體溫測量，不過她拒不配合，給疫情防控工作帶來巨大的困難和風險。而在疫情防控人員抵達艾米麗下榻的民宿前，3名民警正好路過民宿，「據當事民警說，當時艾米麗心情看起來不錯，還順手拿著手機拍他們，出於禮貌，對著鏡頭笑了笑」。不過當疫情防控人員抵達後，艾米麗情緒變得非常激動，甚至在現場哭鬧。

吳強調，在防疫和執法過程中，警方和疫情防控人員沒有採取任何強制措施，沒有肢體接觸，這點民宿老闆等皆可證實。而對於「被綁架」、「中國政府派出了20多名警察來」等，吳嘉林指內容完全不實，稱艾米麗起初遇到的3名與其聊天的民警純粹是路過，另有疫情防控保障的3名民警在衝突後到場，因應艾米麗是外籍人員，所以兩名負責出入境管理的民警亦有到場協助，故「總共出現在現場的民警不超過8人，其中3人還只是路過」。

8月12日，四川大學匹茲堡學院召開會議，表示艾米麗的言行嚴重違反了大學教師的基本行為準則，對該校國內外的聲譽造成了嚴重影響，學院對此零容忍，決定結束與艾米麗的僱傭關係，當日生效。而傳訊期間，艾米麗也對自己污衊造謠的行為供認不諱。最後，丹巴縣公安局在8月27日經報四川省公安廳批准，遂依《出境入境管理法》第81條依法對艾米麗處以限期出境，停留有效期至9月2日，後者亦在當晚從上海搭乘飛往三藩市的班機離境。