稱中國人對海鮮貪得無厭耗盡魚類資源　美籍華裔導演被批雙標

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-09 18:30

美籍華裔旅行探險家、紀錄片導演谷岳，周二（8日）在微博稱中國人對海鮮貪得無厭的胃口正在耗盡世界各地的魚類資源，並呼籲中國人要做一個有責任的消費者，結果引發爭議。有網民發現，他微博本身亦有吃各種海鮮大餐照片，批評其是「嚴於律人，寬以待己」，也有網民認為環保問題不是不能討論，但谷岳作為美籍還以「我們」發文，措辭讓人惱火。

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谷岳周二上午發微博稱，某次他乘飛機去摩洛哥時遇上一名為內地一家漁業公司工作的人士，對方表示自己曾在馬達加斯加工作5年，因當地的魚基本捕撈完了，故決定轉場到摩洛哥捕魚。谷岳指，通過這次經歷他才意識到中國國內的需求有多麼大，他並以中國人的口吻稱：「作為世界上第一大海鮮消費群體，我們對海鮮貪得無厭的胃口正在耗盡世界各地的魚類資源。我們得開始倡導做一個有責任的消費（者），就跟環境污染的意識一樣，這是一個漫長的過程，從你我做起！」

帖文一出隨即惹來大量網民抨擊，有網民諷刺道：「中國人太慘了，好不容易有點錢，吃點水產，因為體量太大要被譴責。」也有不少聲音指出美國、日本等國也有不低的海鮮消費，質疑谷岳為何不責怪這些國家。對此谷岳回應時反駁指地球的生物現在才是最慘的，又認為作為人口大國，中國應給其他國家做個好榜樣等。

此外，也有網民關注谷岳本身是華裔美國人，但卻用第一人稱的措辭，行為讓人惱火，「很難不讓人懷疑你的真實想法了」、「您一位美國人讓中國人別吃魚，還『我們怎麼選擇』，您的『我們』應該是美國同胞啊」。另一方面，網民還翻出谷岳以前曾在美國、智利、印度、日本等各地吃各種海鮮大餐的照片，質疑其是雙重標準。目前，谷岳的相關帖文及照片已經刪除。

公開資料顯示，谷岳出生於北京，11歲時便隨母移民美國，大學畢業後曾在通用金融公司工作，兩年半後辭職並開始到世界各地旅行。他同時是紀錄片《搭車去柏林》的主人公。