大連日本風情街被抵制後停業　日本呼籲關閉唐人街報復

遼寧省大連市金石灘國家旅遊度假區的「盛唐．小京都」，俗稱「大連日本風情街」的商業街，因為大連的特殊位置與歷史，以及近年中日關係每況愈下，引起內地民眾不滿，最終在本月1日宣布停業。

然而，「日本風情街」停業的消息在日本引起譁然及不滿，日本有民眾甚至呼籲採取報復行動，關閉在日本各大城市的「唐人街」。



+ 4

9月1日，盛唐小京都商業街管理部門發布通知稱，「商業街已完成試運營工作，公司針對運營期間出現的問題，現進行停街休整，正式開街時間另行通知。」

據了解，大連「日本風情街」是當地文旅項目盛唐小京都的一部分。該項目總佔地面積63萬平方米，總建築面積為28.35萬平方米，是集商、住、遊等多功能的綜合體項目。據工作人員透露，「這裏致力於打造東北亞文旅基地，在後期還會引入韓國、尼泊爾等國的商品都會引入進來。」

不過，在曾經遭受過日軍大屠殺的大連開設日本風情街，引發不少網民批評是傷害中國人的感情，指責「忘記歷史就是背叛先輩」。

「日本風情街」引發中日兩國熱議：

《人民日報》也刊文批評指，「在深受日本殖民侵略苦難的大連，不應該用日本文化炒作，謀取商業利益」。

大連「日本風情街」的消息傳開後，在日本引發輿論譁然。面對中國傳媒及民眾的抵制，有日本網民評論稱，中國是利用歷史「打擊」、「醜化」日本；有人則呼籲採取報復行動，關閉在日本各大城市的「唐人街」。

資料顯示，旅順大屠殺是中日甲午戰爭期間，日本佔領軍於1894年11月21日攻陷位於遼東半島的旅順，對城內進行4天3夜的屠殺。死難者人數估計在2000到20000之間。