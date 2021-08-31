傳大連「日本風情街」只准日本商户入駐及銷售日貨　官方否認

近日，遼寧省的「大連日本風情街」的話題引爆網絡。有傳言指，大連在市區繁華地段花60億元（人民幣，下同）打造日本風情街，只允許日本商户入駐，只准許銷售日本產品。

不過大連官方回應稱，網絡傳言不實，從未規定只允許日本商家入駐及銷售日本產品。



據《極目新聞》8月30日報道指，「大連日本風情街」位於大連市金州區，是當地文旅項目盛唐小京都的一部分。該項目由大連樹源集團投資興建，總佔地面積63萬平方米，總建築面積為28.35萬平方米，是集商、住、遊等多功能的綜合體項目，共分三期開發建設。項目整體規劃以日本京都地區商業為藍本，打造唐代和日本建築風格交匯融合的古鎮風貌。項目在2019年7月28日正式啟動，項目一期計劃於今年交房。

盛唐小京都項目多次出現在當地政府的官方文件中。大連市金州區人民政府（金普新區管委會）2021年政府工作報告中，投資45億元的盛唐小京都項目被列為年度重點工作。

報道稱，8月30日上午，大連市金州區金石灘管委會辦公室工作人員李女士透露，盛唐小京都風情街是本地重點打造的重點文旅項目，不存在網友所說的只允許日本商品和日本商户入駐的問題，項目在招商時也沒有此類規定。目前已進入營業狀態的店鋪也並非如網絡傳言所稱的「只允許銷售日本產品」。李女士表示：「這裏致力於打造東北亞文旅基地，在後期還會引入韓國、尼泊爾等國的商品都會引入進來。」

關於「大連日本風情街」的討論也一直沒有停歇，隨着8月25日風情街開街，該項目更是被推到了輿論的風口浪尖。有網友稱，「政府還不如去打造更多唐人街，要去體驗日本那些玩意跑去日本啊，在大陸搞這些噁心誰呢 ！​」「忘記歷史等於背叛我大中華的每一寸土地都是先輩用生命換來的，現在居然用來建日本風情街。」也有部分網友則認為，打造日本風情街是正常的商業行為，沒必要太上綱上線。