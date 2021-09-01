旅順大屠殺2萬人慘死　大連「日本風情街」被批忘記歷史

在甲午戰爭中，日軍曾在遼寧旅順展開大屠殺，致約2,000至20,000名民眾喪命。近日開張的「大連日本風情街」引爆輿論，遭民眾斥責忘記歷史。



綜合媒體9月1日報道，有傳言指，「日本風情街就建在當年的旅順口」以及「花60億巨資打造，只允許日本商户入駐，只准許銷售日本產品」。對於上述傳言，大連官方8月30日回應稱，網絡傳言不實，從未規定只允許日本商家入駐銷售日本產品。

大連市金州區金石灘管委會辦公室工作人員李女士透露，盛唐小京都風情街是本地重點打造的重點文旅項目，不存在網友所說的只允許日本商品和日本商户入駐的問題，項目在招商時也沒有此類規定。目前已進入營業狀態的店鋪也並非如網絡傳言所稱的「只允許銷售日本產品」。「這裏致力於打造東北亞文旅基地，在後期還會引入韓國、尼泊爾等國的商品都會引入進來。」李女士表示。

大連政府斥巨資建設的日本風情街開街，引輿論熱議：

+ 4

據了解，「大連日本風情街」位於大連市金州區，是當地文旅項目盛唐小京都的一部分。該項目由大連樹源集團投資興建，總佔地面積63萬平方米，總建築面積為28.35萬平方米，是集商、住、遊等多功能的綜合體項目。

在曾經遭受過日軍大屠殺的大連開設日本風情街，不少網友批評這傷害了中國人的感情。指責「忘記歷史就是背叛先輩」。

資料顯示，旅順大屠殺發生於中日甲午戰爭期間，日本佔領軍於1894年11月21日攻陷位於遼東半島的旅順，對城內進行了四天三夜的屠殺。死難者人數估計在2,000到20,000之間。

據英國作家在《龍旗翻卷之下》記載：「日本兵追逐逃難的百姓，用槍桿和刺刀對付所有的人；對跌倒的人更是兇狠地亂刺。在街上行走，腳下到處可踩着死屍。」「天黑了，屠殺還在繼續進行着。槍聲、呼喊聲、尖叫聲和呻吟聲，到處迴盪。街道上呈現出一幅可怕的景象：地上浸透了血水，遍地躺卧着肢體殘缺的屍體；有些小衚衕，簡直被死屍堵住了。死者大都是城裏人。」「日軍用刺刀穿透婦女的胸膛，將不滿兩歲的幼兒串起來，故意地舉向高空，讓人觀看」。

隨着8月25日風情街開街，該項目更是被推到了輿論的風口浪尖。有中國網友質疑，「不懂大連政府的操作，發展旅遊業也沒必要非引進日本文化吧？」「忘記歷史等於背叛先輩，好意思踏着先輩們的屍骨開日本風情街嗎？」