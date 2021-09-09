阿富汗局勢｜塔利班新政府成立　中國外交部：冀打擊各類恐怖勢力

阿富汗塔利班向外界公布了「阿富汗伊斯蘭酋長國」的臨時政府機構以及部分內閣成員名單，繼美俄等國後，中國也對此做出了回應。



在中國外交部9月8日的例行記者會上，日本共同社記者提問：阿富汗塔利班宣佈成立了新政府，中方對此有何評價？

發言人汪文斌回應稱，中方重視阿富汗塔利班方面宣佈成立臨時政府和一些重要人士的安排，這結束了阿富汗長達三周多的「無政府狀態」，是恢復國內秩序和戰後重建的必要一步。

汪文斌指出，阿塔方面表示，成立臨時政府是為了儘快恢復社會和經濟秩序。中方在阿富汗問題上的立場是一貫很明確的，尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉阿富汗內政，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路。

汪文斌還表示希望阿富汗能構建廣泛包容的政治架構，奉行温和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處。

當地時間2021年9月7日，塔利班宣佈組建新政權，並公布了「阿富汗伊斯蘭酋長國」的政權架構，包括部分官員名單。（人民視覺）

據悉，在9月7日下午，阿富汗塔利班向外界公布了「阿富汗伊斯蘭酋長國」的臨時政府機構以及部分內閣成員名單，美國、俄羅斯、土耳其等多國也對此做出了回應。

美國霍士新聞網9月7日報道稱，美國白宮當天表示，「不急於」承認塔利班宣佈的阿富汗新政府，美國的承認將「取決於」塔利班的實際行為。

塔斯社9月7日援引俄羅斯總統新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的話稱，對於是否承認塔利班新政府，俄羅斯迄今「並未做出決定」。俄方正密切關注事態進展，「最重要的是，我們正努力了解塔利班的承諾和聲明將在多大程度上符合其未來的行動。」

印度新聞網站Republic World 9月7日報道，土耳其同樣表示，不急於承認塔利班組建的新政府。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）7日發表聲明，希望全世界都不要過早承認塔利班新政府。恰武什奧盧在聲明中還強調，對於阿富汗的國際人道主義援助不應受到干擾，土耳其也無力承擔又一次難民潮了。

另據歐盟觀察網站9月6日報道，為了便於撤出歐盟和阿富汗公民，歐盟希望與塔利班接觸，但不會承認塔利班。9月3日，歐盟外交事務專員何塞•博瑞爾（Josep Borrell）表示，如果塔利班希望與歐盟深化關係，必須滿足不對外輸出恐怖主義、尊重婦女權益等五點條件，「我們的關係將取決於這些條件的滿足程度。」