阿富汗局勢｜中國駐阿大使：塔利班承諾將確保中國公民安全

阿富汗局勢動蕩，首都喀布爾機場外26日發生自殺炸彈攻擊，造成至少170人死亡。ISIS分支「ISIS呼羅珊」（ISIS-K）宣稱犯下機場恐襲。



中國駐阿富汗大使王愚近日接受中國環球電視網（CGTN）採訪時表示，中國使館已積極同阿富汗塔利班有關負責人溝通協調，對方承諾將確保在阿中國公民、機構和企業財產的安全。



8月17日在喀布爾街頭拍攝的阿富汗塔利班成員。（新華社）

被問到在阿中國公民的安全狀況時，王愚指出，由於喀布爾國際機場商業航班停運，機場秩序混亂，剩餘為數不多的中國公民中有人想離阿但面臨困難，使館積極協助他們聯繫離阿渠道、幫助取回在別國使館辦理簽證的護照等。

對於自願留下來的少數人員，王愚稱，使館同他們密切聯繫，指導他們加強安防意識和措施，多次提醒他們在當前非常時期，要更加嚴格遵守當地宗教習慣，同時遠離喀布爾機場等安全無法得到保障的地區。

此外，中國使館還積極同阿富汗塔利班有關負責人溝通協調，對方承諾將確保在阿中國公民、機構和企業財產的安全，並為一些有需要的中國公民出具了安全保證函。他也再次提醒尚未在使館報備的在阿中國公民，盡快聯繫使館報備。

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喀布爾機場連環炸彈襲擊釀成逾百死亡, 上千人受傷。（AP）

至於中國將如何在阿富汗的重建、和平與和解進程中起到積極作用，王愚強調，中方尊重阿富汗的主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。中方願同國際社會各方加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

他強調，使館將繼續密切關注形勢的演變和發展，與各派廣泛接觸，推進中阿友好事業，繼續在力所能及範圍內幫助在阿中國公民排憂解難。