港識深事｜23歲女較場尾海域身亡　生前曾深夜玩「飛魚」項目

深圳一名為小敏（化名）的23歲女子日前到大鵬新區較場尾海域遊玩，詎料不幸意外身亡。據同行友人透露，事發當晚他們在玩一項名為「飛魚」的項目。警方已就事件立案，目前仍在進一步調查中。



小敏的親屬姚女士向《南方都市報》透露，事件發生於8月20日，小敏在玩「飛魚」項目時發生意外，同行友人知悉後報警。兩日後，小敏的遺體被找到，而警方已在8月30日立案，法醫則在9月2日對小敏進行屍檢。

與小敏同行的小李（化名）則介紹指，當晚飯局過後，他們一行四人獲小敏認識的張某（化名）邀請去玩「飛魚」項目，後者是較場尾工作人員。他們玩時已是晚上10時至11時，海上沒有燈光，漆黑一片，不過由於海上還有其他人在玩該項目，所以即使已值晚上，他亦不以為然，覺得這是很正常的一個海上項目。據悉，項目進行期間，一人會在前方駕駛摩托艇，並拖拽後面掛著的橡皮艇，而遊客則會坐在橡皮艇上，當高速行進時，橡皮艇頂部會翹起，甚至接近垂直。

酒後的小李在玩完第一圈後就因不適沒有繼續，但張某繼續邀請大家玩。最終，小敏一人再次與張某坐上了橡皮艇，另一名工作人員繼續駕駛摩托艇帶他們出海，小李則和其餘二人回到岸上。詎料約1小時後，小敏還未現身，回來的只有張某等人，小李遂報警。

網上有不少推薦前往較場尾玩「飛魚」項目的信息。（南方都市報）

報道提到，網上有不少推薦前往較場尾玩「飛魚」項目的文章，當中有片段顯示，遊客在玩的期間會伴隨橡皮艇不斷顛簸，有人曾落水惟隨即被救起。

而大鵬新區政府官網曾發布《大鵬新區安委辦組織開展清理「飛魚」海上活動聯合行動》一文，稱7月9日起，新區安委辦組織開展以較場尾沙灘海域為重點，為期一個星期的清理「飛魚」海上活動聯合行動。