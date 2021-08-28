港識深事｜東門商圈將建「空中紅環」　以連廊將街區上空連為一體

深圳東門是許多香港人熟悉的商圈，目前其正在推進升級改造，未來蝶變。據深圳新聞網報道，未來東門將在街區上空空間建立一個「空中紅環」，以連廊形式將街區上空連為一體，而東門大世界廣場自身頂層空間將被打造成碳中和示範區（未來低碳生活體驗館），讓自身成為該巨大紅環上最靚麗的「貝利珠」。



去年7月22日，商務部正式宣布東門等12條步行街列入全國第二批步行街升級改造試點。今年7月，《關於促進消費擴容提質創造消費新需求的行動方案（2021—2023年）》顯示，當局將以繡花功夫推進東門步行街升級改造，建設面向年輕消費者的普惠性消費平台，並明確東門改造不大拆大建、不停業不關門，使其成為既保留深圳墟歷史印記，亦可吸引新生代的國際潮流打卡地和夜間經濟示範街區。

據悉，按照原計劃，東門改造的範圍局限在步行街約20萬平方米，惟羅湖區考慮改造可行性、關聯度及轄區的產業佈局等方面後，決定將範圍拓展到周邊130萬平方米左右的區域，形成「東大門片區」的規劃改造概念，並提出了“一帶兩軸三園四組團”的空間再造架構。

東門大廈和東門大世界廣場是新規劃涉及的兩處「頑疾」，其中，長期佔據繁華地段的東門大廈有「黃金爛尾樓」之稱，其僅建設至主體封頂、無外牆，地下室常年被積水浸泡，並偶有塔樓部分構件墜落，長期存在安全隱患。羅湖區委區政府去年4月經多次前期評估、調研、協調、統籌後，「項目安全整治建設與項目法律訴訟糾紛相分離」的處理原則被提出，東門大廈由此終於全面綜合整治。

至於東門大世界廣場，其商城頂層空間將響應碳中和的號召，通過「空中紅環」與周邊街區上空連為一個整體。而頂層的光伏太陽頂與紅環形成的環形通道屆時會將空中紅環上的人流引至各個低碳體驗館，地面的民眾可經24小時開放的垂直電梯到達屋頂花園並進入體驗館，設置在光伏太陽廳中的步道亦會連接起各屋頂花園的人流。