路過吃冰被指參拜日本神社　《山河令》主角龔俊工作室發地圖澄清

撰文：蔡苡柔
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內地藝人張哲瀚以電視劇《山河令》爆紅，卻因為網友翻出曾參觀日本靖國神社，而遭封殺，近日，再有網友則翻出《山河令》另一男主角龔俊，在日本拍的Vlog背景中出現「京都靈山護國神社」牌子，引發爭議。
對此，龔俊工作室9日火速發表聲明澄清，強調當時他只是在清水寺附近買冰，而該牌子「京都靈山護國神社」的路標，與神社還有一段距離，工作室並附上地圖。而龔俊則轉發工作室訊息，強調「以前不曾，未來也絕不會進入!!!」

《山河令》是今年最紅的內地電視劇之一，日前男主角之一張哲瀚因參拜靖國神社被網民圍剿封殺。而在劇中和張哲瀚組cp的另位主演龔俊，他在2019年於日本拍攝的Vlog也被內地網民翻出，網民發現他在吃冰時背景有「京都靈山護國神社」的牌子，據了解，「京都靈山護國神社」墓園裡供奉著坂本龍馬、中岡慎太郎等明治維新志士。網民質疑他也跟張哲瀚一樣參拜日本神社，「為何跑到神社吃冰」。

對此，龔俊工作室9日發文澄清，表示吃冰的地點是二年坂、三年坂，是清水寺附近熱門商業街，一旁的牌子僅是路標，距離神社還有段距離。工作室並繪製完整的日本遊vlog行程圖。

工作室要求，截圖「斷章取義」網民刪除侵犯龔俊權益的內容，否則要「向損害藝人名譽的對象追究法律責任。」聲明也強調：「龔俊先生熱愛祖國，時刻謹記國家大義，不忘初心，立場原則不容置疑。」

而後，龔俊則轉發工作室微博，發文表示：「以前不曾，未來也絕不會進入!!!」強調自己從未參拜日本神社。粉絲則在下面留言表示，「龔俊和龔俊粉絲的愛國心不容置疑，不容造謠。」「僅是路標，龔俊先生一直熱愛祖國，時刻謹記國家大義！不忘初心！」

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