港識深事｜90後女玩「飛魚」魂斷大海3人被拘　遺體僅穿內衣成疑

深圳一名女子上月底在大鵬新區較場尾海域玩「飛魚」項目時墮海身亡。深圳市公安局大鵬分局周四（9日）發布通報，顯示死者為肖某某，實際年齡為22歲，而非此前普遍報道所指的23歲，並提到目前3名項目經營者已因涉嫌過失致人死亡罪被刑拘。另外，死者家屬透露，肖某某被打撈時，身上僅有內衣，認為整個事發過程疑點重重。



通報指出，經查，肖某某於8月20日10時許在較場尾海域體驗「飛魚」娛樂項目期間不慎掉落海中失蹤，事後警方立即聯合應急、海事、海警及街道等部門全力開展搜救工作，並將該項目經營者控制。經多方搜尋，搜救人員終於8月22日在大鵬新區七星灣海域發現肖某某，惟經法醫確認，其已無生命體徵。項目經營者黃某、丁某、易某因涉嫌過失致人死亡罪，已於8月31日被警方依法刑事拘留。目前，案件正在進一步調查中。

肖某某的舅舅陳先生表示，事件過程疑點重重，因肖某某被打撈上來時，救生衣、外衣皆已脫落，只有一件內衣，是穿了一條連衣裙，下身也只有一條內褲，質疑為何本來穿得好好的救生衣會脫落，「而且他們之前有玩過好幾次，那為什麼後面這兩個男的和一個女的出去的時候就出事了」。

他續指，據肖某某一名同行女友人說，事發前她和肖某某也曾跟着易某玩摩托艇，當時她們都有不同情況的落水情況，不過落水皆能在救生衣及易某的幫助下得到很好的保護，「那麼偏偏就第三次（出海遊玩），為什麼她（死者）就落水，就得不到救助呢」。

網上有不少推薦前往較場尾玩「飛魚」項目的信息。（南方都市報）

再者，當地政府7月曾發布《大鵬新區安委辦組織開展清理「飛魚」海上活動聯合行動》，稱該月9日起，新區安委辦組織開展以較場尾沙灘海域為重點，為期一個星期的清理「飛魚」海上活動聯合行動。據陳先生介紹，該項目屬被取締的非法項目，所以經營者會把「飛魚」先藏起來，民眾若想玩，他們才會用摩托艇和快艇將其送到海中央的固定浮板，再把「飛魚」拉過來。他更透露，這些經營者可以天天接客至凌晨兩三點，質疑為何沒有人去管。

據悉，「飛魚」項目進行期間，一人會在前方駕駛摩托艇，並拖拽後面掛著的橡皮艇，而遊客則會坐在橡皮艇上，當高速行進時，橡皮艇頂部會翹起，甚至接近垂直。