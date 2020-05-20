【事故率千分之五】高危極限運動　飛鼠裝滑翔運動員要有四大條件

北京某文化傳媒公司上周二（12日）在湖南張家界天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，其中24歲的劉姓女大學生在身穿飛鼠裝滑翔（內地稱：「翼裝飛行」）期間失聯。 經過救援隊連日來的搜尋後，劉女在本周一（18日）被尋獲，證實死亡。

據了解，飛鼠裝滑翔是相當危險的極限運動，運動員在空中的時速超過每小時200公里，一旦遇到突如其來的氣流，很容易就會失控，處理不當還可能撞到其它物體。由於其危險性，要想成為一名飛鼠裝滑翔運動員的門檻極高，必須要有200次高空跳傘經驗，還要身強力健、反應靈敏、協調性好。

有3000多次飛鼠裝滑翔經驗的資深運動員張樹鵬接受傳媒訪問時指，飛鼠裝滑翔這項運動剛出現的時候事故率很高，現在隨着設備發展和標準逐漸完善，事故率控制在約千分之五左右。

↓↓劉女出事片段曝光，在平穩飛行19秒後，飛行路線明顯偏離，繼而以非正常姿勢急墮↓↓

↓↓劉女生前常在微博發布潛水、滑雪、跳傘等經歷，又曾說過「為自己而活，不後悔」↓↓

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張樹鵬介紹，飛鼠裝滑翔事前要滿足4個條件，第一是場地符合起跳標準，必須是垂直地面90度的懸崖，垂直落差達到600米以上；第二是氣象條件，不能有大風、降水，能見度是站在起跳臺能夠看到降落的位置，有通透的能見度；第三是裝備，一般裝備分為飛鼠裝、降落傘、頭盔三大部分，當然還包括一些輔助的設備，比如高度表、飛行電腦、對講機等輔助設備。最後一項就是良好的身體狀態。

（央視新聞）