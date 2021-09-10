習近平：全球糧食安全面臨挑戰　各國應加快行動減少糧食損耗

國際糧食減損大會9月9日至11日在山東濟南舉辦，國家主席習近平9月10日向大會致賀信。



習近平指出，糧食安全是事關人類生存的根本性問題，減少糧食損耗是保障糧食安全的重要途徑。當前，新冠肺炎疫情全球蔓延，糧食安全面臨挑戰，世界各國應該加快行動，切實減少世界糧食損耗。

習近平又強調，召開國際糧食減損大會是中方去年在二十國集團領導人第十五次峰會上提出的倡議。希望各方以此次大會為契機，攜手合作，落實2030年可持續發展議程，為實現零饑餓、零貧困目標貢獻力量，為維護世界糧食安全、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

山東省棗莊市台兒莊區邳莊鎮，收割機在收穫水稻。（新華社）

據悉，大會以「減少糧食損失浪費，促進世界糧食安全」為主題，主要目的是搭建二十國集團成員、各區域國家代表、國際組織、跨國公司、學界等多方參與對話的平臺，探討國際糧食減損挑戰、合作、責任和治理等重大議題。

大會邀請了包括意大利、美國、英國、法國、印尼等二十國集團國家農業部長，聯合國糧食峰會特使、聯合國糧農組織總幹事等國際機構負責人，以及烏拉圭、塞爾維亞、斐濟、非盟等國家和地區代表網上發言。

此外，澳洲、加拿大、愛爾蘭、智利等15國駐華大使、50多個國家代表、40多位國際知名專家，以及多家跨國企業負責人出席大會。