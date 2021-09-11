整治飯圈｜官媒：建立誠信化網絡舉報制度　懲戒誣告陷害行為

內地的「飯圈」亂象頻發且屢遭官方點名批評，中宣部旗下的《光明日報》近日刊文稱，「飯圈」呈現出頻繁投訴與舉報、非理性消費、數據造假以及「粉頭」（粉絲團的頭目）帶領下的組織性行為失範現象，因此建議考慮建立和實施誠信化網絡舉報制度，對惡意舉報記入個人誠信檔案。



（香港01製圖）

文章指出，「飯圈」亂象的產生原因與資本控制及平台打榜的助推、粉絲組織民事主體身份缺位密切相關。此亂象不僅擾亂公共秩序，也帶來網絡暴力與隱私侵害，有悖公序良俗。

文章又批評，「飯圈」成員的舉報常常缺乏事實與法律理據，出於惡意、憤怒或報復，增加了公權力不必要的審查負擔與社會治理成本。因此建議，應考慮建立和實施誠信化網絡舉報制度，對惡意舉報記入個人誠信檔案，且這套完善的舉報制度還應包含對惡意舉報、誣告陷害行為的懲戒與有效制約。

文章認為，當下粉絲組織的主管單位與登記機構不明確，粉絲組織民事主體身份缺位，為便於加強監管，應明確粉絲組織的民事主體身份，讓粉絲組織按照法律規則與章程開展活動。同時，網絡平台應避免明星話題、明星緋聞、低俗信息的過度推送。文章建議對此類行為嚴格規制，避免個體陷入算法的信息宰製。

飯圈危機｜吳亦凡事件觸發官方整頓 明星粉絲們究竟有幾瘋狂？

+ 2

此外，文章還呼籲，立法者應以成文規則固定藝人義務，明確藝人引導青少年理智追星、傳遞正能量的義務；放任群體行為失範，不加干預造成不良社會影響的法律責任；以及自身德不配名、產生惡劣示範效應時應面臨的處罰。面對網絡暴力，侵害他人名譽、隱私等行為，如果社群管理者對粉絲進行了號召、慫恿等教唆以及提供指導方法等幫助行為，受害者有權追究管理者教唆或幫助侵權責任。