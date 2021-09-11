政策一小步｜內地擬禁城區人口300萬以上城市新建500米以上建築

住房和城鄉建設部官網周五發布就《關於加強超高層建築規劃建設管理的通知（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知，擬出新規規定城區人口300萬以上的城市，不得新建500米以上建築。



《通知》表示，一些城市近年攀比建設超高層建築，盲目追求高度第一、形式奇特，脫離實際需求，抬高成本投入，加劇能源消耗，加大安全管理難度，並指各地要嚴格控制新建超高層建築，一般不得新建超高層住宅。

內地擬禁城區人口300萬以上城市新建500米以上建築。圖中最高層建築為海拔599.1米的深圳平安金融中心。（視覺中國）

其中，城區常住人口300萬人口以下城市嚴格限制新建150米以上超高層建築，不得新建250米以上超高層建築；城區常住人口300萬以上城市嚴格限制新建250米以上超高層建築，不得新建500米以上超高層建築。同時，為確保消防救援能力匹配，當各地相關部門審批80米以上住宅建築、100米以上公共建築建設項目，應送當地消防救援機構徵求意見。

《通知》又指，如果城區常住人口300萬以下城市確需新建150米以上超高層建築，應報省級住房和城鄉建設部門審查，並報住房和城鄉建設部備案。如果城區常住人口300萬以上城市確需新建250米以上超高層建築，省級住房和城鄉建設主管部門應結合抗震、消防等專題嚴格論證審查，並報住房和城鄉建設部備案覆核。其同時應按照《重大行政決策程序暫行條例》，作為重大公共建設項目報城市黨委政府審定，並實行責任終身追究。