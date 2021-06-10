中國最醜建築再添一員猛將？7星級巨型套娃酒店　超狂細節獲網讚

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話說，在「中國最醜建築」這項課題面前，日站君近幾年可是沒少研究。南有重慶飛天之吻，北有河北金鱉之館。當然還有中部各類奇異、具象、形態怪誕……的奇葩建築。

重慶的「飛天之吻」在網上爆紅　吸引大量遊客打卡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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如今再說起「醜建築」，日站君已經麻木不仁，內心不再能激起一絲波瀾。可是（打臉來的非常之快）。當日站君第一次見到這座「套娃酒店」的時候，還是震驚了！不僅奇葩，還驚悚……

滿洲里：中俄邊境城市

首先不得不提一嘴，套娃酒店位於內蒙古自治區的一個叫滿洲里的地方，滿洲里這個城市比較特殊，西臨蒙古國，北接俄羅斯。說實話這樣的地理位置，有點外來文化很正常，像北歐建築啊，俄羅斯的美食啊，在這個城市都隨處可見，當然也少不了俄羅斯的特產之一——套娃。

但滿洲里可倒好，為了凸顯地域集中了三國文化，直接整了個巨型「套娃酒店」。而且，這套娃酒店還是7星級豪華上等酒店，一晚就要6000（旺季）！

那麼，豪華酒店體感如何？我們來瞧瞧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首先外觀給大家介紹一下，放大版的巨型套娃，然後……沒了（設計理念什麼的日站君我說不出來）。白天看著其實還行，畢竟可以當個大型雕塑來欣賞，但到了晚上……日站君來簡單的描述下：漆黑的深夜，她露出了若有若無詭異的笑，而我們有的住在了她的嘴裡，有的住在了眼睛裡。啊！有恐怖片內味兒了。

突然有點後背發涼，趕緊進入下一帕。我們再一同來看看酒店內部。畢竟位於中俄邊境，毫無意外的整個酒店的內部都採用了歐洲建築風格。大堂以俄羅斯冬宮金色會客廳為理念，背景牆是法國凡爾賽宮，天花板則是俄羅斯教堂全手工油畫風格（有西斯廷天頂那味兒了）。

之所以叫套娃酒店，當然在裝飾上也要緊扣主題。頭頂上旋轉的套娃吊燈了解一下。走廊裡閃爍的七色套娃燈，怎麼樣，可否滿意？當然不能忘了牆壁上明閃閃的套娃本娃畫像……

點擊放大瀏覽酒店內部照片▼▼▼

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餐廳裡除了人還有緊緊盯著你的套娃。這還遠遠不夠，除了公共空間，可以讓設計師發揮的地方還有每一間客房！從拿著房卡走向房間的那一刻起，這家酒店就宣布你被套娃包圍了。看！房卡上印著套娃。再看！房間的門是個套娃。想著關上門之後總該還我們一片清淨了吧，好嘛門後又是一個套娃。轉身，房間裡還有兩個套娃靜悄悄地等候您的光臨。別說了，看了這麼多套娃，有點累了，想坐下來休息休息，「來~這邊請，坐在套娃身上」。

納悶了，怕不是這家店舖的設計師還是甲方，不會寫「適可而止」幾個字吧。就算是你想靜下心來看看電視，看著看著也會發現不對勁兒。「當你凝望深淵（套娃）的時候，深淵（套娃）也在凝望你」，尼采大哥的話可算今天有點領悟到了的意思。

行吧，日站君徹底投降，這是根本逃不掉了。放眼一看，茶壺、茶杯、檯燈……除此之外，浴室裡、衛生間的鏡子上，大大小小的套娃充滿你的腦瓜仁。要日站君說這還不是最絕的，你要是能再幸運一點，今晚你夢裡估計也能在看到幾個套娃。

網友們的體驗與評價

部分網友們得知還有這麼一家酒店存在，好奇心也來了：「佩服這個設計師。」覺得恐怖的看來不是日站君一個人，恐怖片導演可以抓緊安排起來了。而日站君又回手在大眾點評上搜到了這家酒店，來聽聽大家的入住體驗。「主題酒店每個細節都做的很到位。」日站君：黑人+問號臉，真的嗎？再繼續翻看：「沉浸式藝術童話主題酒店」、「建議大家都應該來看一看」……懵了！這確定是「細節＋藝術＝都應該來看看」？寫到這，難道是本人錯了？這酒店到底怎麼樣，只能拜託各位！有機會可以安排體驗一下然後記得@我。

不僅有套娃酒店，還有套娃廣場

就在日站君疑惑之時，突然看到滿洲里有這麼一個地方叫：套娃廣場。繞來繞去，套娃酒店就在套娃廣場裡。

恍然大悟，原來套娃酒店不是一個文化地標，而是一片文化結合地的標杆啊！套娃廣場可就厲害了。廣場佔地87萬平方米，設有主體套娃、8個功能性套娃、200個代表全世界不同國家和地區的小套娃，以及30個顏色鮮亮的俄羅斯復活節彩蛋。巴拉巴拉一大堆，簡單說：這是個套娃聚集地。

進入套娃廣場，最中心的建築分別為：中俄蒙景區由主題園區、主題娛樂、主題酒店（上文我們剛提到的套娃酒店）。然後是俄蒙演藝劇場。講真，這景色真的不錯，看起來就像是出國旅行了。再往裡面走，就是各種各樣的俄蒙建築。還有中俄友誼展覽館。前面是一副巨大的棋局，士兵則是蘇聯和日本。還有座特色的博物館，應該是模仿了莫斯科紅場超級地標——瓦西里升天教堂。當然，這裡也不能少了兒童樂園。

說到這，別說套娃酒店是否太過「醜和驚悚」了，就衝著這俄蒙建築還原和文化介紹，日站君也有點真香了。其實關於套娃，俄羅斯有一個非常美麗的傳說。從前有一個小伙子，小時失去了父母，和妹妹相依為命，但妹妹在一次牧羊途中遇風雪走失。哥哥非常思念，就刻了一個木頭娃娃帶在身邊，每年哥哥都刻上一個大一些的，在他心目中妹妹又長大了一歲。就這樣很多年，哥哥刻了許多木頭娃娃。

講真，套娃的故事本身還是很令人動容的，但放到「套娃酒店」上怎麼就變味兒了呢？最後我們再回歸到「套娃酒店」的設計本身，日站君還是要奉勸各位，下次再遇到表達「某國文化特色」這種設計課題，拜託，表再具象了，換個思路可否OK？

【相關圖輯】建築暢言網選出2020年第十一屆中國十大醜陋建築（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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