福建疫情｜莆田市累計64例陽性32例確診　楓亭鎮全鎮升高風險區

9月12日福建省莆田市政府召開疫情防控情況新聞發佈會，截至16時，福建莆田累計報告新冠病毒核酸陽性64例，其中確診病例32例，無症狀感染者32例。

據莆田市政府表示，64例陽性病例的流行病學調查已完成，累計排查出密切接觸者841人。此外，仙游縣楓亭鎮全鎮升為高風險區域。



福建莆田市新增64例陽性病例，莆田12個高速路口已實行封閉管理。（南方日報）

據央視新聞消息，9月12日福建省莆田市政府召開疫情防控情況新聞發佈會，截至12日16時，共完成64例陽性病例的流行病學調查，累計排查出密切接觸者841人，次密切接觸者1690人，集中醫學觀察1293人。



新聞發佈會上也提到，莆田楓亭鎮全鎮提升為高風險區域，此外新增三個中風險區域：仙遊縣郊尾鎮後沈村、仙游縣賴店鎮象嶺村、仙游縣園莊鎮大埔村。



11日開始，仙游縣公交、計程車（含網約車）車輛全部暫停營運、汽車站關閉；楓亭鎮封閉地區禁止車輛進入，途經車輛需繞行；楓亭高速路口允許車輛出高速進仙遊、禁止車輛進高速。12日下午，新聞發佈會上則提到，對莆田市20個高速出入口、9個國省、縣鄉道市際出入口進行交通管控。高速路口中12個實行封閉管理，8個實行檢查通行管理。

莆田市教育局12日已宣布，全市中小學、幼兒園明日（13日）起暫停線下教學，改為線上教學。此外，據人民日報社旗下的《健康時報》整理，莆田至少已形成4代傳播，涉及兩個家庭。本次疫情源頭疑似為新加坡入境人員導致的傳染鏈條。



此外，為了幫助莆田市，福建省廈門的迅速組織力量，支援莆田仙遊。12日上午，13家公立醫院200名醫護人員率先出發，幫助當地開展核酸檢測工作。