教育雙減｜做家教需有「教師資格證」　內地大學生打工路少一條？

內地「教育雙減」政策出台，對義務教育和校外培訓機構都造成影響。9月10日，杭州市教育局就「雙減」政策大學生家教問題，曾作出答覆提到「不具備教師資格的大學生不能開展針對中學生的學科類培訓」。



9月13日浙江政務服務網發布杭州教育局對大學生家教問題的回覆，稱「不具備教師資格的大學生不能開展針對中學生的學科類培訓」，衝上微博熱搜，引發網友熱議。網民表示，「離勤工儉學又遠了一步」「上了大學打工之路，又少了一條。」但也有網民表態贊成，認為教學生就是該有「教師資格證」。



內地雙減政策實施，對校外培訓機構造成影響。（電影劇照）

杭州市教育局的答覆依據是《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》第14條「從事學科類培訓的人員必須具備相應教師資格」。

此外，教育部辦公廳也曾發佈《關於堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題的通知》提到，違反培訓主體有關規定，證照不全的機構或個人，以諮詢、文化傳播、「家政服務」「住家教師」「眾籌私教」等名義違規開展學科類培訓，應依法依規予以查處。「大學生」家教顯然在列，但目前內地仍未有大學生違規做家教被懲處的案例。



而針對內地的許多高校家教中心，內地媒體建議應該盡速轉型。上海華師大家教中心8月18日發佈公告稱，將終止相關業務，但據了解許多高校的學科類家教服務目前仍未受到影響。



根據內地法規，要考教師資格證不一定需師範學校畢業，但有學歷的相關規定。例如，取得幼兒園教師資格，要具備幼兒師範學校或大學專科畢業及以上學歷。取得小學教師資格，要具備中等師範學校或大學專科畢業及其以上學歷；取得初級中學教師、初級職業學校的文化課、專業課教師資格，則需具備高等師範專科學校或大學本科畢業及其以上學歷等，亦即要考取教師資格證，需要有大學或師範學校的文憑。

而「做家教要先有教師資格證」13日衝上微博熱搜，網民反應不一。有網民表示，「大學生離勤工儉學之路又遠了一步」「熱搜上有兩個話題#20多歲還在花父母錢 #做家教需有教師資格證，不如你們先打一架吧?」「冷知識：要考教師資格證多需要大學畢業」「能考上北大清華不夠格當家教嗎？」但也有網民表示，「教學生就是需要教師資格」「教育雙減嚴打校外培訓，家教怎麼可以例外?」