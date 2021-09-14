市民投訴房屋遭強拆　河北平山縣政法委書記回覆「滾」字惹爭議

河北平山縣委政法委書記用「滾」字回應市民投訴短信，引發輿論爭議。對此，該書記回應稱，自己誤以為是電信詐騙訊息才如此回覆。



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網傳截圖顯示，市民關翠敏於9月12日凌晨1時許發短訊向平山縣委政法委書記尹惠強反映自己房屋遭暴力強拆，當地公安局不作為等問題，12日8時左右，尹惠強回覆了一個「滾」字。

對此，網友紛紛評論稱，「好大的官威啊！」「這就是人民的公僕！初心何在？本色何在？赤裸裸的官僚嘴臉。不清除出中共黨員領導幹部隊伍，留着何用？！」「如果他認為是電信詐騙，那麼說明一個問題，這人從來都不會回應群眾的求助。」

據內媒《封面新聞》報道，9月13日，關翠敏接受採訪時表示，「座機打了太多次，找不到人，反應事情太難，沒有辦法，才多方打聽找到他（尹惠強）的手機號碼。」關翠敏說，她發布訊息的時間較晚，第二天早上收到回覆時都愣住了，「沒想到是一個滾字」。

平山縣委宣傳部於9月13日中午發布情況通報：經查，12日凌晨1時38分，平山縣一名群眾給尹惠強發送手機短信。尹惠強收到陌生人手機短信後，只看到一個網址鏈接，誤以為是電信詐騙訊息，於是進行了不當回覆。

通報指出，網民反映尹惠強存在言語不當的行為後，平山縣委高度重視，立即進行了調查。了解該情況後，平山縣第一時間與反映人取得聯繫，進行了解釋說明。

9月13日中午，平山縣委召開常委會，對尹惠強進行了嚴肅批評，責令其作出深刻檢查；對反映人的訴求責成相關部門進行調查核實，依法依規處置。

公開報道顯示，尹惠強曾在石家莊下轄的另一個縣——元氏縣工作，歷任縣委宣傳部常務副部長、東張鄉黨委書記等職。今年7月當選為平山縣縣委常委，兼任政法委書記一職。