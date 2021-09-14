東莞男子網絡平台收養貓　要挾原主人發裸照、轉賬未果後虐殺

廣東東莞一名男子多次通過網絡平台收養寵物貓，並對原主人進行勒索，在索要裸照及金錢未果後，便對貓進行虐殺。多名受害人近日向保護動物組織反映，並報警處理，目前，該男子因涉嫌敲詐罪被東莞警方拘捕。



據《封面新聞》報道，來自東莞的蔣女士不久前，撿回了一隻一個多月大的流浪貓，並在網絡平台中發布領養消息。隨後，涉事男子便在平台中與她打招呼，表示自己有養貓經驗，家中的寵物用品齊全，有意收養這隻貓。

蔣女士稱，感覺涉事男子態度誠懇客氣便相信了。同日下午，蔣女士用航空箱將貓裝好，以及採用順風車的方式將貓運往男子留下的地址後，蔣女士便無法與涉事男子取得聯繫，「我等了一晚上都沒有回復」。

直至翌日早上，蔣女士在網絡平台中收到涉事男子發來的訊息，「他開口就是平台上面的違禁詞彙，應該是罵我，就說要弄死貓咪，如果我想要回貓咪，就要發露臉裸照、視頻過去，還有微信轉賬300元（人民幣，下同）。後來又改口，讓我把家里兩只大貓送過去。」

在被蔣女士拒絕後，涉事男子對貓進行虐殺，蔣女士得知後報警處理。蔣女士表示，警方在對涉事男子進行拘捕時，發現其手機內有多段疑似原貓主人的不雅照片及視頻。目前，涉事男子因涉嫌敲詐罪被東莞警方拘捕。

蔣女士又稱，涉事男子是一名慣犯。她通過網絡與其他5位受害者取得了聯繫，發現已知最早的一名受害者是在去年9月，「目前已知女性只有我一人，所以不知道他找其他人要過裸照和視頻沒有。」

據了解，內地目前只有野生動物保護的相關法律，尚未針對「虐待小動物」進行立法，但對於近年來頻頻發生的虐貓、虐狗等事件，《中華人民共和國動物保護法》(專家建議稿)項目組專家，曾建議基於《中華人民共和國動物保護法》擬設立「虐待動物罪」，並建議處以疑犯六個月至三年不等的有期徒刑。

但「虐待動物罪」的立法亦引來各方爭議，包括不具備可操作性，虐待缺乏量化的標準，相關的司法鑑定不成熟；以及人類對動物的態度更多表現在道德層面上，矯枉過正可能會適得其反；中國司法資源和社會資源十分有限，對動物立法顯得超前等層面。