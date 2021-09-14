中國海軍055編隊現身美阿留申群島　專家：或是常規遠洋訓練

美國國防部下屬網站於9月12日發布中國軍艦在美國海岸附近活動的訊息，稱在阿留申群島美國專屬經濟區內發現3艘中國軍艦，並公布了現場圖片。但在數小時後，美方又將圖片刪除，原因不明。



美方稱這是美國海岸警衛隊的「伯索夫」號巡邏艦於8月30日在阿留申群島附近對進入美國專屬經濟區國際水域的中國海軍艦艇進行「密切監視」的畫面。

根據美方公布的圖片，畫面中出現了3艘正在航行的軍艦，美國海岸警衛隊巡邏艦則緊跟在艦隊後方。從圖片中能夠分辨出其中有兩艘驅逐艦，分別為055型驅逐艦、052D型驅逐艦，還有一艘補給艦。

據報道， 美方強調雙方的互動都是「安全的和專業的」，並且根據西太平洋海軍論壇制定的《海上意外相遇規則》，以及《國際海上避碰規則》的國際標準，展開對話溝通。

對此，官媒《環球時報》9月13日引述軍事專家魏東旭表示，按照美方報道的說法，中國海軍艦艇編隊的活動區域是位於國際水域，表明這可能是一次常規遠洋訓練，而且並沒有任何進攻性意味。

魏東旭又表示，美國海岸警衛隊派出巡邏艦艇對中國艦艇進行監控，說明美方對於中國海軍現身美國周邊區域非常關注，尤其是針對中國海軍的先進驅逐艦。魏東旭說，中國海軍艦艇也會在更遠的、一些陌生的海域進行訓練，這是很正常的。

該消息在網絡引發大量關注，微博大V「寰亞SYHP」博文配發的兩張圖顯示，第一張是在「巴索夫」號前甲板拍攝，遠處的中國海軍編隊擁有1艘054A型導彈護衛艦，1艘055型驅逐艦和1艘903型綜合補給艦；第二張是「巴索夫」號駕駛艙內，一名船員緊盯中國海軍1艘052D驅逐艦。

對於這則消息，中國網民非常激動，不少留言稱「寇可往，吾亦可往」，「這就對了，來而不往非禮也」，「阿拉斯加瑟瑟發抖，你搞我台灣，我就看住你的阿拉斯加」。