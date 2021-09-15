川女塞爾維亞失蹤後穿羽絨浪跡鄰國街頭　中使館：本人不願意回國

來自四川成都的30歲女子小鄭去年獨自到塞爾維亞旅遊，然而因疫情滯留，一直未能回國。上月，她突然失聯，父母委託他人報案但多次失敗，當地華人則動員一切力量尋人。

及至周二（14日），一名在波斯尼亞首都薩拉熱窩旅居的華人發布影片，稱已找到小鄭。當時她在夏日炎炎下身穿羽絨服，全身裹得嚴實，雙腿還不斷抖動。另有曾偶遇過小鄭的華人表示，她不願意接受幫助，或有難言之隱。

中國駐波斯尼亞大使館則表示，已派人接觸到小鄭，但其本人不願意回國。目前，該女子突然失聯的原因、這20多天的具體經歷仍未明。



去年10月，小鄭獨自從成都出發去塞爾維亞旅遊，惟據鄭父稱，女兒因疫情滯留在當地，未能回國。今年8月20日起，小鄭突然與家人、親戚、朋友失去聯繫，其父母隨後委託當地華人楊女士報案，可因無委託書和公證，報了兩次皆失敗。9月9日，他們再以書面形式委託楊女士報案，鄭父翌日亦發布中文尋人啟事。

鄭父發布中文尋人啟事。（封面新聞）

就在尋人啟事發布的同日下午，在波黑薩拉熱窩旅居過的華人陳先生透露，自己經常在薩拉熱窩一個商場附近見到小鄭，第一次見是9月初在超市排隊結賬時，當時小鄭剛好排在他前面，並手持兩包意大利面、一支水、一些零食和一個口罩。

他稱，小鄭當時穿了花裙子和白色羽絨服，還帶了帽子，但她裹得嚴嚴實實，沒露臉，並穿着破的皮鞋、襪子，故自己起初並沒意識到對方是華人。之後當陳先生接聽電話並說出中文時，小鄭才驚訝地回頭，再迅速結賬離去。

隨後幾日，陳先生又陸續在同一商場見過小鄭，但他們始終沒有任何語言接觸，而且每次小鄭看到陳先生時，都刻意地遠離，原因不明。不過陳先生強調，從接觸這麼多次經歷來看，他認為小鄭是具獨立思考能力，而且有錢、手機，英語說得也不錯，曾在商店和外國人交流，亦試過在公園和一個老奶奶交談。

小鄭獨自到塞爾維亞旅遊。（封面新聞）

自小鄭失聯消息廣傳後，當地華人圈便一直關注着，協助尋人。不過陳先生表示，小鄭的位置曝光後有好多人去找她，而受到驚嚇的對方則拒絕接受幫助。他認為小鄭可能有什麼難言之隱，因此呼籲網民們不要再打擾她，以免其受刺激而再度失聯。

至周二，事件再有突破性進展，首次有影片拍到失聯25天的小鄭。據畫面顯示，當地尚未入冬，然而坐在路邊長凳的小鄭卻身穿白色羽絨服、花裙子，並帶上黑手套，全身裹得嚴實，同時雙腿交叉着不斷抖動。

拍片的華人上前詢問小鄭是否知道家人都在找她，惟獲對方回應「你不用管他們，我要回俄羅斯」。當華人再詢問發生什麼事時，她指「沒發生什麼事，我在這邊做測試」，還稱有海外的同事帶她去新加坡和印度工作。該華人曾想為小鄭提供民宿暫住，但遭對方婉拒，隨後便給對方留下聯繫方式和食物。期間，小鄭還向華人借用了手機。

目前，影片已被該華人刪除，對方並重新發布了一段影片，片中文字顯示：「朋友們不要擔心，不要瞎猜測。現在各方都在努力幫她，她的出境時間早過了，現在只能在這邊待著，我們大使館也在嘗試幫她。」

中國駐波斯尼亞大使館工作人員亦在周二確認經已找到小鄭，並派人接觸對方，又指按規定，回國需要本人向大使館提出申請，惟對方不願意回國。目前，大使館未掌握小鄭在波斯尼亞的簽證是否合法，或已超期。