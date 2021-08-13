美拍男神失蹤兩年　終現身自揭整容失敗　蒼老20歲變大叔嚇壞粉絲

大陸網紅「金大威」早年在美拍APP走紅，因為長相帥氣、影片有趣而受到喜愛，然而2019年突然消聲匿跡。他直到今年才重新在網路上露面，揭曉這2年間消失的原因，原來是因為做了臉部脂肪填充手術，沒想到卻得到毀容下場，說著說著甚至流下悔恨淚水！



金大威今年3月拍攝影片，露出跟2年前大不相同的臉，無奈坦言：「我這2年好像沒怎麼好好拍過視頻了，為什麼呢？因為我脂肪填充搞毀容了。」他在2019年被朋友介紹去動手術，「當時醫生騙我說像打針一樣，其實脂肪填充是一項大手術，弄不好會死人的」。

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金大威動完脂肪填充手術後，整張臉都變了樣，看起來蒼老不只20歲，「本來是想變好看的，後面變成了一個醜八怪」。他受到巨大打擊，有段時間嚴重失眠、掉髮，從來不敢把帽子拿下來，就連回家都被爸媽、親戚問「怎麼變醜了」，自卑的他只好躲著家人，卻又被他們說不顧親情，令他痛心：「我是不敢讓你們看到現在的我！」

金大威說著說著就開始哭：「我不敢看別人的眼睛，我也不敢和別人社交。我現在真的好後悔，我後悔沒有保護好以前的自己，對不起！」他聲淚俱下，奉勸大家真的不要亂整形，能不整就不要整，更憤怒指控無良醫生：「你們賺這些錢，你心不會痛嗎？晚上你睡得著嗎？一個人的後半生毀在你手上，你負擔得起嗎？！」

雖然經歷了痛苦的2年，但金大威表示自己還是一直在努力，試著回到良好的生活狀態，因為沒拍影片沒收入，所以開始做功課學習理財，用原本的積蓄買基金賺了點錢，存夠動修復手術的資金。他也開始健身，雖然臉的狀況不佳，但至少有了好的身體線條，另外還去學鋼琴，煩心的時候就彈一彈，如今生活已一點點回到正軌。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】